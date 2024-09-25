Украина получит помощь на сотни миллионов евро: кто и сколько денег нам даст

Украина заручилась международной помощью для обеспечения своих энергетических потребностей в предстоящий осенне-зимний период. В общей сложности партнеры нашей страны выделят не менее 386 млн евро.

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Как сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он подчеркнул, что подобные договоренности стали результатом визита украинской делегации на Генассамблею ООН.

На полях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН прошло заседание министерской группы G7+ по энергетической поддержке Украины. На ней обсудили вопросы, которые будут одними из ключевых для нас в ближайшие месяцы – защита критической инфраструктуры, усиление возможностей для поддержки ее функционирования в осенне-зимний период, восстановление энергетики и привлечение в этот процесс инвестиций и международной помощи", – пояснил нардеп.

Он отметил, что партнеры Украины выразили готовность увеличить помощь энергетическому сектору страны. В частности:

Япония : новый пакет энергетической помощи, включающий трансформаторы, генераторы и другое оборудование, которое позволит обеспечить восстановление энергетической инфраструктуры и улучшит устойчивость энергосистемы Украины;

: новый пакет энергетической помощи, включающий трансформаторы, генераторы и другое оборудование, которое позволит обеспечить восстановление энергетической инфраструктуры и улучшит устойчивость энергосистемы Украины; Нидерланды : новый пакет помощи на сумму 209,5 млн. евро для восстановления критической инфраструктуры, 45 млн. евро будет направлен в Фонд поддержки энергетики, за счет которых профинансируют поставки необходимого оборудования;

: новый пакет помощи для восстановления критической инфраструктуры, 45 млн. евро будет направлен в Фонд поддержки энергетики, за счет которых профинансируют поставки необходимого оборудования; Германия : дополнительные 100 млн евро "зимней" помощи для поддержки энергообеспечения;

: дополнительные "зимней" помощи для поддержки энергообеспечения; Франция : не менее 60 млн евро до конца 2024 года;

: не менее до конца 2024 года; Дания: 130 млн крон (около 17 млн евро) на восстановление энергетической инфраструктуры после ударов РФ.

Также их призвали ускорить процесс снабжения украинским ПВО. "В целом с начала полномасштабного вторжения страны G7+ мобилизовали более 4 млрд долларов на поддержку энергетического сектора Украины", – напомнил Гетманцев.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина получит от Великобритании дополнительную финансовую помощь на сумму более 600 млн фунтов стерлингов (более 781 млн долл.). Речь идет не только о средствах поставки военной техники, но и о бюджетной поддержке, в частности для ремонтов энергообъектов и финансирования зарплат и пенсий. Также деньги пойдут на поддержку реформ, восстановление и реконструкцию разрушенного Россией.

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