Украина получит новый транш военной помощи по доходам от активов РФ: сколько средств выдадут

ЕС одобрил первый транш военной помощи для Украины до 1,4 миллиарда евро, что поступит с доходов от замороженных российских активов, несмотря на попытки Венгрии блокировать эти выплаты. Денежные средства будут направлены на прямые закупки для украинских военных, включая боеприпасы и системы ПВО, а также на поддержку украинской промышленности.

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Об этом пишет Politico со ссылкой на четырех дипломатов и корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк. Решение о выделении средств было принято на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

Несмотря на предыдущие попытки Венгрии блокировать эти платежи, юридическая служба Совета ЕС утверждает, что Будапешт не имеет права останавливать выплаты, поскольку воздержался во время голосования в начале этого года по созданию Фонда. Важным аспектом является то, что средства поступают не от налогоплательщиков ЕС, что позволяет обойти венгерскую блокировку.

Денежные средства будут направлены на прямые закупки для украинских военных, включая боеприпасы и системы противовоздушной обороны. Четверть суммы пойдет на закупки украинской промышленности, что поддержит отечественных производителей и обеспечит работой тысячи украинцев.

Несмотря на одобрение первого транша, Венгрия продолжает блокировать выплату 6,6 млрд евро в рамках программы частичной компенсации за закупленное для Украины вооружение. По словам одного из дипломатов, Будапешт "взбешен" произошедшим, но не смог остановить принятие этого решения.

Решение о выделении помощи не требовало единодушия, что позволило обойти вето Венгрии. "Страны имели время до 11 утра, чтобы высказать свое мнение, и ни одна из них не проголосовала против ", – отмечается в сообщении Совета ЕС. Ожидается, что официальное объявление о согласованном транше будет сделано позже в этот день на встрече министров иностранных дел ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Совет Европейского Союза (ЕС) ввел новый, 14-й по счету санкционный пакет против России из-за агрессии в отношении Украины. Новые ограничения, в частности, будут касаться реэкспорта российского сжиженного природного газа (СПГ) и обхода уже действующих санкций.

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