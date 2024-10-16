Украина получит деньги на генераторы и солнечные батареи: восемь стран объявили о "зимнем пакете"

Страны Нордично-Балтийская восьмерка (NB8) – Швеция, Норвегия, Эстония, Финляндия, Исландия, Литва, Латвия и Дания – выделят Украине "зимний пакет" финансовой помощи. Речь идет о 44 млн евро, которые направят на закупку генераторов и солнечных батарей.

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Соответствующее решение подписали министры иностранных дел стран NB8 во время визита в Украину. "Мы подписали пакет еще на 44 миллиона чтобы помочь вам закрыть пробел в энергетической инфраструктуре", – заявила глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергар на общем брифинге, передает "Укринформ".

При этом Мальмер Стенергард отметила, что также государства NB8 планируют "наращивать силы ПВО" и поддерживать экономику Украины. В энергетический же пакет Швеция внесла больше половины средств – 28 млн евро. С начала войны страна предоставила Украине поддержку в 5 млрд евро.

"Мы хотим видеть Украину членом ЕС. Мы хотим справедливого мира, и этот мир невозможен без Украины", – резюмировала Мальмер Стенергард.

Ранее Украина заручилась международной помощью для обеспечения своих энергетических потребностей в предстоящий осенне-зимний период. Ожидается, что в общей сложности партнеры нашей страны выделят не менее 386 млн евро.

В частности, в сентябре-2024 на полях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН прошло заседание министерской группы G7+ по энергетической поддержке Украины. На ней обсудили вопросы, которые будут одними из ключевых для Украины в ближайшие месяцы.

"Это защита критической инфраструктуры, усиление возможностей для поддержки ее функционирования в осенне-зимний период, восстановление энергетики и привлечение в этот процесс инвестиций и международной помощи", – объяснял нардеп Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

Украина готовится к зиме: что сделано

По данным правительства, по состоянию на середину октября отопительному сезону в Украине уже готовы более 99% жилых домов. Т.е., подготовить осталось менее 1%.

Также к 100% приближается готовность школ, детских садов и больниц. Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в целом, более 18 тыс. котельных и 4,8 тыс. центральных тепловых пунктов находятся на стадии готовности к подаче тепла. По его словам, это первое направление подготовки к зиме.

"Второе направление – это накопление ресурсов. Сейчас есть в газохранилищах 12,2 млрд куб. м голубого топлива, а также 3,1 млн тонн угля на складах. Этого достаточно для прохождения зимы. Все 9 энергоблоков АЭС, подконтрольные Украине, сейчас работают", – заверил глава правительства.

Третьим направлением, по его словам, является создание децентрализованной генерации. В настоящее время в рамках этого, отметил он, работают программы энергетической устойчивости.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина успешно выполнила условия программы МВФ и готова получить пятый транш в размере 1,1 млрд долларов. Окончательное решение о выделении средств будет принято 18 октября 2024 года.

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