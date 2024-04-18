Украина получит деньги по рекордной программе ЕС: какие условия и на что потратим

На следующей неделе в Украину поступит очередной транш макрофинансовой помощи в рамках программы Ukraine Facility от Европейского Союза (ЕС). Объем помощи составит 1,5 млрд евро – эти деньги потратят не на финансирование военных расходов, а на закрытие бюджетных нужд. Программа Ukraine Facility является рекордной по объему и требует от Украины проведения ряда реформ.

Об этом на форуме партнерства США и Украины объявил генеральный директор Еврокомиссии по соседству и переговорам по расширению Герт-Ян Купман.

Что такое Ukraine Facility?

Ukraine Facility – программа рекордной экономической помощи от ЕС, по которой Украина в течение 4 лет (то есть до 2027 года) получит 50 млрд евро при условии выполнения определенных условий. Деньги будут выделяться как кредитами, так и в виде безвозвратных грантов.

Денежные средства, полученные в рамках плана, должны быть направлены на поддержку государственного бюджета, а также на реализацию проектов восстановления страны.

Европейский совет согласовал план Ukraine Facility в феврале 2024 года, а уже в марте был перечислен первый транш в размере $4,5 млрд. Таким образом, за первые два месяца действия программы Украина, как и было запланировано, получит $6 млрд. В целом до конца года ожидается $18 млрд евро.

Для получения дальнейшей помощи Украина должна провести 69 реформ в 15 главах. Успехи каждый три месяца будет проверять Европейская комиссия. В частности, требуют изменений следующие отрасли:

реформа госуправления и управления государственными деньгами;

судебная система, борьба с коррупцией и отмыванием денег;

финансовые рынки;

управление государственными активами;

человеческий капитал и бизнес-среда;

региональная политика и децентрализация;

энергетический сектор, зеленый переход и защита окружающей среды;

транспорт;

агропродовольственный сектор;

цифровая трансформация.

Собственно, средства будут разделены на прямое финансирование (33 млрд евро) и грантовые выплаты (17 млрд евро), которые будут включать техническую поддержку для осуществления реформ, покрытия процентов по кредитам и финансирования рисков в приоритетных сферах.

Также OBOZ.UA сообщал, что не входящая ЕС Швейцария выделит 5 млрд швейцарских франков (около $5,47 млрд) на экономическое развитие и долгосрочное восстановление Украины. Программа будет включать финансирование в течение 12 лет.

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