Одна из европейских стран выделит Украине больше $5 млрд: когда получим деньги

Власти Швейцарии приняли решение выделить на экономическое развитие и долгосрочное восстановление Украины 5 млрд швейцарских франков (около $5,47 млрд). Программа предполагает реализацию различных проектов в течение 12 лет, а уже в ближайшие четыре года мы получим 1,5 млрд франков.

Соответствующее решение было одобрено на заседании Федерального совета Швейцарии 10 апреля, сообщили в пресс-службе национального правительства страны. Первым этапом помощи станут 1,5 млрд франков, которые будут выделены из бюджета международного сотрудничества к 2028 году.

"Эта сумма наглядно продемонстрирует солидарность Швейцарии с людьми, пострадавшими от войны в Украине, и повысит стабильность на европейском континенте", – отметили в Федеральном совете.

Еще 3,5 млрд франков выделят в 2029-2036 годах. Источники финансирования для второго этапа программы еще предстоит найти.

По этому поводу глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в своем Telegram-канале напомнил, что Швейцария уже поддерживает проекты в Украине, связанные с восстановлением разрушенной гражданской инфраструктуры в энергетике, дорожном хозяйстве и здравоохранении. Кроме того, эта страна принимает участие в процессе политического урегулирования, а в 2022 году выступила организатором Конференции по восстановлению Украины – международный форум тогда посетили делегации 59 государств и международных организаций.

На поддержку Украины и украинцев Швейцария уже потратила порядка 3 млрд франков, из которых 2,5 млрд. франков было выделено через Государственный секретариат по вопросам миграции на прием и поддержку людей со статусом защиты S в Швейцарии, а 425 млн. франков – из бюджета международного сотрудничества.

Кроме программы финансирования Федеральный совет решил разработать программу для реализации механизмов надзора за международной помощью, которую выделяют Украине. Такая программа должна обеспечить эффективность адресной поддержки и будет основана на "принципах Лугано": партнерство, направленность на реформы, прозрачность, подотчетность, верховенство закона, демократическое участие, вовлечение многих заинтересованных сторон, гендерное равенство и инклюзивность, а также устойчивость.

Также, как сообщал OBOZ.UA, Швейцария решила принять у себя первый Саммит мира – двухдневную конференцию высокого уровня, направленную на достижение мира в Украине. Саммит состоится по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

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