Украина получила новый транш по рекордной программе МВФ: куда пойдут деньги и какие условия

Украина уже получила 400 млн долларов от Международного валютного фонда (МВФ) в результате седьмого пересмотра рекордной программы EFF (Extended Fund Facility). Средства направят на поддержку государственного бюджета Украины. Среди новых обязательств Украины в рамках этой программы – пересмотр процедуры отбора и назначения в наблюдательные советы госпредприятий.

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Об этом сообщило Министерство финансов Украины 31 марта. В целом на 2025 год программой МВФ предусмотрено до 2,3 млрд долларов для Украины по результатам четырех просмотров.

"За два года работы программы EFF Украина успешно прошла уже семь просмотров, что позволило привлечь свыше 10,1 млрд долларов из предусмотренных программой 15,5 млрд долларов. Всего за время полномасштабной войны, в госбюджет поступило 12,8 млрд долларов финансовой помощи от Фонда" – отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

"В государственный бюджет Украины поступило около 400 млн долларов очередного транша МВФ. Это средства, которые мы получили после успешного седьмого просмотра EFF", – прокомментировал также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

При этом, как заверил Марченко, Украина продолжает активно работать над внедрением реформ по программе, утвержденных в программе МВФ. При этом в новом меморандуме появились четыре новых структурных маяка:

разработка операционного плана для реализации IT стратегии для ГНС и ДМС (в рамках выполнения Нацстратегии доходов) – до конца сентября 2025 г.;

(в рамках выполнения Нацстратегии доходов) – до конца сентября 2025 г.; принятие секторальных стратегий в соответствии с новой стратегией управления государственными инвестициями – до конца декабря 2025;

проведение независимой проверки профессиональной пригодности и деловой репутации НКЦПРФ (часть предыдущего маяка, выполнение которого было провалено регулятором) – до конца июня 2025 года.

(часть предыдущего маяка, выполнение которого было провалено регулятором) – до конца июня 2025 года. пересмотр процедуры отбора и назначения в наблюдательные советы госпредприятий – до конца августа 2025 года.

Кроме того, сроки четырех действующих маяков были перенесены. Это:

назначение нового руководителя БЭБ (маяк перенесен с конца февраля на конец июля 2025 г.);

подача законопроекта о риске критических третьих лиц финансового сектора (с мая на сентябрь 2025 г.);

внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс для усиления борьбы с коррупцией, в т.ч. в контексте отмены т.н. "правок Лозового" (с декабря 2024 по июль 2025). Этот маяк переносится уже в третий раз;

публикация внешнего аудита эффективности Национального антикоррупционного бюро Украины (с февраля по июль 2025 г.).

Следующий 8-й пересмотр, вероятно, состоится уже в июле 2025 года. В его ходе МВФ выноситься структурные маяки по реформам со сроком выполнения на середину текущего года.

Четырехлетняя программа МВФ для Украины в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) была утверждена 31 марта 2023 года. Общее финансирование по 2027 год стало рекордным для сотрудничества фонда с Украиной – суммарно около 15,5 млрд долларов (11,6 млрд SDR). С начала полномасштабного вторжения Международный валютный фонд является третьим по величине предоставителем финансовой помощи Украине, после Европейского Союза и США.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 марта 2025 года Совет директоров МВФ утвердил седьмой пересмотр программы EFF. Его успешное одобрение открыло для Украины немедленный доступ к 400 млн долларов.

При этом Украина взяла на себя новые газовые обязательства перед МВФ. Это связано с внедрением рыночных тарифов для населения, однако возможно только после завершения военного положения.

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