Украина получила новый транш от МВФ: на что пойдут эти средства и можно ли тратить их на армию

23 июля Украина получила транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 690 млн долларов.Средства будут направлены не на прямое финансирование ВСУ, а на покрытие критически важных статей бюджета – как правило, это выплата пенсий, зарплат работникам бюджетной сферы, финансирование здравоохранения, образования, социальных программ, а также обслуживание государственного долга и т. д.

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О получении транша официально сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, а подробности раскрыло Министерство финансов Украины.

"Украина сегодня получила второй транш в размере около 690 млн долларов от МВФ в рамках новой четырехлетней программы. Средства уже поступили в государственный бюджет и будут направлены на поддержание макрофинансовой стабильности, в частности на финансирование приоритетных расходов", – заявил Корецкий.

Полученные средства не пойдут непосредственно на финансирование армии, поскольку кредиты МВФ направляются на поддержку бюджета и макрофинансовой стабильности. В то же время они позволяют правительству обеспечивать другие бюджетные расходы, что, в свою очередь, позволяет высвобождать внутренние ресурсы для оборонных нужд.

О какой программе МВФ для Украины идет речь

Украина уже получила от МВФ в рамках программы расширенного финансирования EFF около 2,2 млрд долларов. Общий объем финансирования составляет 8,1 млрд долларов. Программа рассчитана на 2026-2029 годы.

Финансирование Украина получает не сразу, а отдельными траншами. Для этого правительство должно регулярно проходить обзоры программы и выполнять согласованные с МВФ условия. Они делятся на:

количественные критерии – например, касающиеся бюджетного дефицита или международных резервов;

– например, касающиеся бюджетного дефицита или международных резервов; так называемые структурные ориентиры – конкретные реформы или законодательные изменения, которые страна обязуется реализовать в установленные сроки.

Именно такие структурные ориентиры МВФ обновил после очередного пересмотра программы. Их выполнение является одним из условий получения следующих траншей финансовой помощи от Фонда.

Как сообщал OBOZ.UA, по итогам последнего пересмотра в июле 2026 года МВФ выдвинул конкретные требования и семь дедлайнов. Большая часть "маяков" МВФ касается изменения налогов.

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