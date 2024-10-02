Украина получила крупную сумму на льготных условиях: кому придется возвращать деньги

Украина привлекла 100 млн долларов кредита от Экспортно-импортного банка Кореи. Кредит предоставляется на срок в 20 лет под 1,0% годовых, но первые 5 лет действия договора составят льготный период.

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Об этом сообщили в Министерстве финансов. В ведомстве отметили, что соответствующее соглашение 2 октября заключил глава Минфина Сергей Марченко.

"Несмотря на тысячи километров между Украиной и Республикой Корея, наше партнерство продолжает укрепляться. Я благодарен за конструктивное сотрудничество, результатом которого является мобилизация ресурсов на неотложные бюджетные нужды Украины", – отметил Марченко.

Соглашение стало возможным благодаря тому, что 19 апреля правительства Украины и Республики Корея подписали в Вашингтоне Рамочное соглашение, которое позволяет нашему государству привлекать кредиты от Фонда экономического развития и сотрудничества на сумму до $2,1 млрд в течение 2024-2029 годов. В августе соответствующий законопроект №0278 был ратифицирован в Верховной Раде.

Эти средства будут направлены на закупку оборудования и на проекты восстановления, которые будут реализовываться государством или государственными компаниями, с полученной государственной гарантией, а также на финансирование государственного бюджета.

Проекты для получения финансирования из этого пакета отберет корейская сторона. На первом этапе такие кредиты могут быть привлечены на поставку оборудования. С 2025 года будет возможность привлекать инфраструктурные кредиты на восстановление.

Также OBOZ.UA сообщал, что во время визита в Киев Uлава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила о выделении Украине кредита на 35 млрд евро в рамках плана "Большой семерки" предоставить Украине 50 млрд дол. за счет будущих доходов от замороженных русских активов. Это компромиссный вариант финансирования, направленный на обход вето Венгрии. В Украине план связывали с рядом рисков, в частности для долговой нагрузки и финансирования армии, однако финальная версия оказалась лучше, чем ожидалось.

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