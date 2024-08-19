Украина перейдет на евро? Будут ли "менять деньги" после отказа от привязки гривни к доллару

Несмотря на намерения Нацбанка отвязать гривню от доллара и начать считать ее курс по евро, в ближайшее время этого не произойдет. Ведь хотя это решение и выглядит логичным, пока привязка гривни к евро является не больше, чем намерением, для реализации которого понадобится ряд решений. В то же время, возможность полноценного отказа от нацвалюты пока даже не декларировалась.

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Так, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе, пока Украина пытается "на уровне дальних планов" максимально приблизиться к рынкам ЕС. Таким образом, подчеркивается, "вполне логично "привязать" гривню к евро" – особенно в разрезе товарных импортно-экспортных отношений.

"Однако это отнюдь не означает, что произойдет в какой-то обозримой перспективе. Это, скорее, вектор, намерения, для воплощения которых понадобится ряд решений. Ведь мы еще не в ЕС и пока Украина не декларировала планы отказа от собственной валюты в пользу евро (в случае вступления в ЕС)", – отметили банкиры.

Более того, подчеркнули они, в настоящее время отсутствует достаточное количество экономических причин на смену "якорной валюте" – доллару. Ведь, несмотря на рост объема приобретения евро на межбанке до 50% от общего показателя, "это лишь свидетельствует о ситуативных ориентирах крупных покупателей".

"В меньшей степени на рост покупки евро влияет его "инфляционная" стабильность, чем у доллара. Однако на наличном рынке для подавляющего большинства граждан доллар остается едва ли не единственным индикатором собственной стабильности, способом накопить сбережения", – подчеркнули специалисты.

Кроме того, отметили представители "Глобус Банка", существуют и другие факторы, наличие которых не дает поводов говорить не только, о переходе Украины на евро, но и даже снижении роли доллара в ее экономике. Это:

статус доллара как господствующей мировой валюты, позициям которого вряд ли что-либо угрожает;

полномасштабная война – ведь пока она идет, "вопрос явно не актуален".

нуждающийся в обсуждении вопрос более гибкой монетарной политики, "которая не обязательно должна иметь какую-то "привязку".

"Ну и, наконец, есть определенная ментальная "традиция" воспринимать доллар, как надежный способ уберечь деньги от обесценения. То есть доллар подавляющим количеством граждан воспринимается как заменитель "золота" чем-то стабильным, надежным и ценным", – резюмировали банкиры.

Почему в Украине заговорили об "отказе" от доллара

Ранее же в самом Нацбанке отметили: причиной возможной привязки гривни к евро вместо доллара является рост доли совершаемых в стране валютных сделок именно в евровалюте.

Там подчеркнули: уже сейчас по операциям по покупке безналичной валюты клиентами доля сделок в евро вплотную приблизилась к 50%. А "участники рынка уже нуждаются в расчете индикатора справочного значения курса гривни к евро на межбанке по состоянию на 12 часов".

Впрочем, в экспертной среде считают, что пока доллар является наиболее распространенной валютой для международных платежей. И евро еще не сможет составить ему конкуренцию.

Более того, подчеруивают аналитики "Минфина", на долларовых инструментах можно больше зарабатывать, чем на евро. Поэтому для перехода в евро как основную курсообразующую валюту "необходимы другие, не только экономические, но и социально-политические факторы".

В то же время, отмечают эксперты, привязка курса гривни к евро – и, соответственно, отказ от доллара – не произойдет ни в 2024-м, ни в 2025 году. А само заявление НБУ об "отказе" от доллара следует рассматривать больше как политическое – в свете стремления Украины вступить в Евросоюз.

"Заявление Нацбанка о том, что он готов подумать в будущем о привязке гривни к евро на финансовом рынке, назвали сугубо политическим, никто не ждет от нашего регулятора конкретных шагов в этом направлении или обработки дорожной карты. Но все понимают, что НБУ нужно это сказать в рамках совместной кампании по вступлению Украины в Евросоюз", – говорят они.

Переход Украины на евро не ко времени

В то же время, подчеркивается, возможности изменения обменного курса национальной валюты должны помогать украинской экономке адаптироваться к шокам и изменению фаз бизнес-цикла. И если гривня может выполнять эту задачу, "реагируя на изменения в балансе спроса и предложения на валютном рынке", то:

курс евро, утверждается, часто меняется не в том направлении, которое отвечает ситуации в украинской экономике;

"это может привести к накоплению макроэкономических дисбалансов, а также генерировать кризисные явления и сдерживать экономический рост";

"Переход Украины на евро точно не ко времени. Украина должна сохранять возможность своей монетарной политики для обеспечения нормального функционирования экономики. В принципе в нашей стране значительная часть ВВП перераспределяется из-за расходов бюджета и, соответственно, собственная денежная единица помогает легче создавать механизмы быстрого денежного обращения", – констатируется в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, несмотря на то, что в ближайшее время гривня будет находиться под девальвационным прессингом, до конца 2024 года в Украине не ожидается резких изменений курса доллара. Дело в том, что после принципиального соглашения з кредиторами о реструктуризации госдолга призрак дефолта исчез, а в целом Украина сохраняет широкую финансовую поддержку партнеров.

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