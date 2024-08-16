Украина откажется от гривни? Будут ли "менять деньги" в стране после вступления в ЕС

Вероятное членство Украины в Евросоюзе (ЕС) не приведет к немедленной замене гривни на евро. Ведь для того чтобы иметь возможность управлять своим бюджетом, доходами и расходами, стране нужно иметь собственную валюту.

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Об этом рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин, передает 24 Канал. Он отметил: "это продлится минимум 10-15 лет".

При этом эксперт подчеркнул: еврозона имеет очень жесткие правила эмиссионной политики, а также других аспектов. Соответственно, для Украины будет важно иметь независимость – по крайней мере на первых порах.

"Я считаю, что сейчас такая ситуация, в которой Украина будет внедрять собственную валютную политику. Это особенно важно для восстановления, стимулирования экспорта и импорта, формирования собственной индустриальной, промышленной, аграрной политики. И это очень важно иметь свою валюту для того, чтобы регулировать экспортно-импортные потоки и формировать какую-то протекционную политику", – объяснил Шевчишин.

Не все страны ЕС используют евро

В свою очередь, экономист Ярослав Жалило напомнил: немалое количество стран-соседей Украины (к примеру, Польша, Чехия Венгрия), до сих пор не перешли на евро. Что, по его словам, связано с тем, что они желают иметь суверенность в монетарной политике, "а это возможно только, если есть собственная денежная единица".

"Плюс есть разные переходные периоды. То есть, скажем так, для Украины более важно наличие таких переходных периодов, поэтому мы не говорим о том, что приобретение членства будет равняться введению евро", – отметил он.

Более того, говорится в материале, пока Украина даже не декларировала планов отказа от собственной валюты в пользу евро. Даже в случае вступления в ЕС.

Почему в Украине заговорили о переходе Украины на евро



Ранее же аналитики "Минфина" отмечали: несмотря на намерения Нацбанка отвязать гривню от доллара и начать считать ее курс по евро, перехода на евровалюту не планируется. Причем, ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем. Ведь среди прочего таким образом Украина утратит возможность самостоятельно проводить процентную политику. Кроме того, отказ от гривни сделает невозможным осуществление независимой курсовой политики.

Также, отмечается: пока нет единого мнения о том, насколько такой шаг является эффективным для стран с неустойчивой демократией и неразвитыми рынками. К которым относится и Украина.

"Кризисы [в таких странах] часто обладают внутренней политической природой. А стандартным методом абсорбции валютных и финансовых шоков, вызванных кризисом, является именно девальвация национальной валюты, чего нельзя делать после вхождения в зону евро", – объясняют авторы материала.

В то же время, подчеркивается, возможности изменения обменного курса национальной валюты должны помогать украинской экономке адаптироваться к шокам и изменению фаз бизнес-цикла. И если гривня может выполнять эту задачу, "реагируя на изменения в балансе спроса и предложения на валютном рынке", то:

курс евро, утверждается, часто меняется не в том направлении, которое отвечает ситуации в украинской экономике;

"это может привести к накоплению макроэкономических дисбалансов, а также генерировать кризисные явления и сдерживать экономический рост";

"Переход Украины на евро точно не ко времени. Украина должна сохранять возможность своей монетарной политики для обеспечения нормального функционирования экономики. В принципе в нашей стране значительная часть ВВП перераспределяется из-за расходов бюджета и, соответственно, собственная денежная единица помогает легче создавать механизмы быстрого денежного обращения", – констатируется в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, несмотря на то, что в ближайшее время гривня будет находиться под девальвационным прессингом, до конца 2024 года в Украине не ожидается резких изменений курса доллара. Дело в том, что после принципиального соглашения з кредиторами о реструктуризации госдолга призрак дефолта исчез, а в целом Украина сохраняет широкую финансовую поддержку партнеров.

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