'Украинская экономика может быть больше российской': Бессент назвал необходимые предпосылки

Украинская экономика может стать больше российской. Тогда бы она стала сдерживающим фактором для "того, кто руководит Россией", считает министр финансов США Скотт Бессент.

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Об этом американский чиновник рассказал во время слушаний в Конгрессе США 11 июня. Скотт Бессент подчеркнул, что украинская экономика "может превысить российскую благодаря хорошему управлению и глобальным инвестициям".

Министр не объяснил, о каких инвестициях идет речь, но до этого в рассказе о достижениях президента США Дональда Трампа, среди прочего, называл заключение соглашения между Украиной и США по полезным ископаемым.

Также Бессент несколько раз подчеркивал, что лично он пока сосредоточен на переговорах с 18 "большими" торговыми партнерами США, на которых приходится 90% торговли. Но региональные соглашения также будут и с "меньшими странами".

Отдельно министр финансов призвал Конгресс предоставить администрации Трампа "гибкость" для поддержки переговоров по войне между Россией и Украиной. Имеется в виду законопроект о новых санкциях против России – у законодателей этот проект закона имеет двухпартийную поддержку и может быть принят в любой момент, но Трамп считает, что введение новых санкций против страны-агрессора могут помешать переговорам.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты Америки до сих пор планируют использовать соглашение о полезных ископаемых с Украиной для влияния на Россию, чтобы агрессор согласился на конструктивные переговоры о завершении войны. Как ранее отмечал Бессент, Трамп убежден, что документ о недрах дает ему больше рычагов влияния на Москву.

Кроме того, это соглашение должно укрепить экономические и инвестиционные связи между Украиной и США.

Соглашение о полезных ископаемых было подписано 1 мая в США. С украинской стороны соглашение о полезных ископаемых с США подписала министр экономики Юлия Свириденко, с американской стороны свою подпись сделал именно Бессент.

В документе о полезных ископаемых говорится о создании совместного инвестиционного фонда. Соглашение касается месторождений 57 минералов. Также в доументе прописано положение о военной помощи США - она может стать американским вкладом в фонд.

Торговый представитель Украины Тарас Качка объяснял, что в соглашении о полезных ископаемых четко указано, что Украина сохраняет свой суверенитет над ресурсами, а все решения по добыче принимает исключительно правительство Украины.

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