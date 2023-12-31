Украина оказалась в заложниках предвыборной гонки в США: чего ждать в 2024 году

Экономические процессыв США в 2024 году будут находиться в жесткой зависимости от предвыборной гонки. Американским политикам предстоит преодолеть риски рецессии, чтобы задобрить свой электорат. На этом фоне Украина остается заложником политической ситуации в Штатах, в том числе и в финансовых вопросах. Впрочем, есть и основания для оптимизма касательно получения Киевом финпомощи от США.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA рассказал руководитель аналитического направления инвестиционной компании Blackshield Capital Илья Кислицкий. По его словам, обычно действующий президент США не избирается на второй срок, если экономика страны находится в рецессии, поэтому администрация Джо Байдена изо всех сил пытается "навести порядок" или хотя бы создать его иллюзию.

Последнее декабрьское заявление Федрезерва США (ФРС) свидетельствует о положительной динамике американской экономики. Но ситуация противоречивая: аналитики крупнейших инвестиционных банков, хотя и скорректировали свои прогнозы, все же выражают опасение, что такой шаг имеет политические мотивы – ФРС якобы пытается создать иллюзию роста экономики, в то время как риски начала рецессии все еще очень существенны.

"Интересно, что в конце 2022 года аналитики крупнейших инвестиционных банков в один голос говорили о неизбежности рецессии, рисках инфляции, рисках ухудшения рынка труда. За 2023 год фактически существенно изменился лишь один фактор – это инфляция, которая пока исчезла с радаров рисков. При этом сейчас весь рынок в едином порыве говорит о том, что риски рецессии – в прошлом, прежде всего в связи с риторикой членов ФРС. То есть, в экономическом смысле изменилось не так много", – говорит Кислицкий.

При этом до выборов остается меньше года. А потому высокая стоимость жизни и инфляция – это явно не те темы, которые нужны электорату, отмечает аналитик.

"Поэтому нужно больше хороших новостей. С одной стороны, понижение ставок не выбивается из мандата ФРС, маяки которого являются стабильностью цен и обеспечения наибольшей занятости. Но с другой стороны, ФРС рискует повторить ошибку начала 1980-х, когда регулятор рано начал сокращать процентные ставки. Тогда это привело к необходимости снова поднимать их, в результате чего наступила рецессия", – объяснил Кислицкий.

Перспективы для Украины

Кроме ставок ФРС, в повестке дня в США есть не менее важны вопросы – как "домашние", так и геополитические. Среди них – "зависший" в Конгрессе пакет финансовой помощи для Украины.

"Важно то, пойдут ли обе партии – демократическая и республиканская – на создание условий, в которых США как наиболее развитая экономика в мире способна оказывать финансовую поддержку Украине на пути к победе. Сравнительно недавно началась история с блокированием финансовой поддержки Украины и дальнейших политических спекуляций, связанных с ее одобрением, и это тогда, когда десятки специалистов по безопасности и экспертов напрямую обращаются в Конгресс со ссылкой на глобальные вопросы безопасности", – отмечает Кислицкий.

По его словам, фактически Украина оказалась в заложниках ситуации внутриполитической борьбы в Конгрессе США. Но есть основания для оптимизма.

"Паритет рейтингов обеих партий создает сбалансированную ситуацию, где решения Сената с большинством демократов должны быть утверждены Палатой представителей, которую контролируют республиканцы. Вместе с тем, мы предполагаем, что здравый смысл и аргументы, призывающие к глобальной безопасности играют свою роль, и Украина получит ожидаемый пакет финансовой помощи", – считает аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным западных СМИ, в конце декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал созвать экстренную встречу с международными донорами в январе-2024. Причина – проблемы с финансированием бюджетных расходов Украины в начале 2024 года ввиду отсутствия макрофинансовой помощи от США и Европейского Союза (ЕС). В частности, речь идет о выплате зарплат госслужащим и пенсий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!