Без дефолта и с экономией на миллиарды долларов: Украина завершила реструктуризацию госдолга

Украина успешно завершила операцию по реструктуризации госдолга на сумму около $20,5 млрд. Кроме недопущения дефолта это позволило уменьшить государственный и гарантированный государством долг Украины почти на $9 млрд. А за ближайшие три года страна сэкономит на выплатах кредиторам $11,4 млрд.

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Об этом сообщили в Министерстве финансов. В ведомстве отметили, что номинальное снижение стоимости госдолга составило 37%, а долговые выплаты уменьшаются на 93%.

Кроме того, к 2033 году расходы на обслуживание и погашение долга уменьшатся на 77%. Это позволит в целом сэкономить $22,8 млрд.

Процесс реструктуризации включал в себя операции с 13 сериями государственных еврооблигаций и одной серией гарантированных государством еврооблигаций "Укравтодора" на сумму около $20,5 млрд (с учетом процентов – уже $24 млрд). Их обменяли на восемь новых серий еврооблигаций номинальной стоимостью $15,2 млрд.

"Благодарен нашим инвесторам и партнерам из официального сектора за постоянную поддержку в течение процесса реструктуризации долга. Успешный результат является свидетельством конструктивного сотрудничества и совместной приверженности долгосрочной макрофинансовой стабильности Украины", – отметил правительственный уполномоченный по вопросам управления госдолгом Юрий Буца.

Процесс реструктуризации долга Украины был связан со сложными переговорами. Окончательно соглашения з кредиторами удалось достичь в конце августа 2024 года. Тогда держатели евробондов Украины приняли решение почти единогласно – предложение Министерства финансов одобрили более 97% из них.

Перед тем, 22 июля, было достигнуто принципиальное соглашение с кредиторами о реструктуризации. Тогда комитет держателей облигаций признал номинальные убытки в размере 37% своих активов по 13 облигациям.

Таким образом Украина уже точно избежала дефолта, которым ряд медиа и "экспертов" пугал жителей страны с начала лета 2024 года. То есть соглашение означает, что дефолта в Украине ни в августе, ни в последующие месяцы не будет. Специалисты также отмечали: реструктуризация не только высвобождает средства на неотложные потребности Украины, но и повышает репутацию страны как заемщика.

Как сообщал OBOZ.UA, за январь-июль 2024 года Украина направила на сектор безопасности и обороны уже 1 трлн грн. Средства пошли на зарплаты военным, питание, закупки техники и многое другое. Все деньги на обеспечение военных Украина берет исключительно из собственного бюджета, поэтому жителей страны призывают платить налоги.

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