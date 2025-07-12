Украина обсуждает возможность закупать газ из Азербайджана: Украина предложила свои хранилища

Министр энергетики Герман Галущенко во время встречи с азербайджанским коллегой Парвизом Шахбазовым обсудил возможности поставок азербайджанского газа в Украину.

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Об этом говорится в сообщении Германа Галущенко на его странице в Facebook. "Мы открыты к новым форматам сотрудничества в газовой сфере. В частности, Украина предлагает свои ПХГ для международного хранения газа", – отметил Галущенко.

Министр энергетики провел встречу на 13-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Украиной и Республикой Азербайджан.

"Украинско-азербайджанская межправительственная комиссия – важный механизм для усиления практического сотрудничества в ключевых сферах, в частности энергетике. Ведь Азербайджан – один из ключевых поставщиков энергетических ресурсов в Европу и Украина видит большой потенциал для расширения сотрудничества в сферах добычи, хранения природного газа и транспортировки", – пояснил он.

Он также отметил, что украинские газовые хранилища – крупнейшие в Европе и доступны для иностранных компаний по режиму "таможенного склада" без налогов и сборов.Также обсуждалось участие сторон в проектах по развитию возобновляемой энергетики.

"Отдельно поблагодарил азербайджанскую сторону за гуманитарную помощь энергетическому сектору Украины. Общий объем поддержки со стороны Азербайджана составляет около $42 млн. Каждый вклад партнеров помогает Украине обеспечить подготовку к стабильному прохождению отопительного сезона 2024–2025 годов. Благодарны Правительству Азербайджана, профильному министерству за сотрудничество! Строим дальнейшее энергетическое партнерство на основе конкретных решений и общего видения энергетической безопасности", – пояснил он.

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