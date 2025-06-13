Украина не получит 1,5 млрд евро международной помощи: чем провинились

Украина недополучит до 1,5 млрд евро помощи в рамках программы Международного валютного фонда (МВФ) Ukraine Facility. Причина – несвоевременное выполнение украинскими властями прописанных в соглашении обязательств.

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Об этом сообщили в Центре экономической стратегии (ЦЭС). Эксперты объяснили, что по состоянию на 12 июня правительство выполнило лишь 3 из 11 маяков, которые надо было выполнить до конца второго квартала.

Из-за невыполнения трех структурных маяков, предусмотренных Планом Украины (Ukraine Facility) на первый квартал 2025 года, государственный бюджет недополучит от ЕС до 1,5 млрд евро.

Согласно ежемесячному мониторингу МВФ выполнения программы и помощи ЕС от консорциума аналитических центров RRR4U, просроченными остаются следующие требования международных доноров:

увеличение кадрового состава Высшего антикоррупционного суда;

реформирование Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА);

реформирование территориальной организации исполнительной власти.

"Как грантовая составляющая, так и проценты по кредитам в рамках Ukraine Facility уже заложены в бюджет ЕС. Иначе говоря, для Украины стоимость этих кредитов составляет 0% годовых – все расходы на обслуживание долга покрываются за счет взносов стран-членов ЕС", – отметил экономист ЦЭС Богдан Слуцкий.

Между тем Украина вовремя внедрила все маяки МВФ, которые касались интеграции плана приоритетных публичных инвестиций в бюджетный процесс и должны были быть выполнены для восьмого пересмотра программы. Поэтому эксперты ожидают, что Украина получит очередной транш от фонда в размере $490 млн.

И хотя в краткосрочной перспективе все обязательства выполнены, общая ситуация с реформами по программе МВФ остается сложной. Например, в случае реформы таможни пришлось заранее договариваться с МВФ о переносе соответствующего маяка с конца июня на конец года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по словам министра финансов Сергея Марченко, Украина полностью закрыла потребности во внешнем финансировании на 2025 год и готова к различным экономическим вызовам. Во многом это стало возможным благодаря бюджетной поддержке от партнеров Украины, которая в этом году составляет 16,8 млрд долларов.

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