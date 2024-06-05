Украина национализировала десятки компаний россиян и предателей: раскрыта статистика

С начала полномасштабного вторжения 58 компаний, принадлежавших подсанкционным лицам, перешли в собственность Украины, из них 13 принадлежали россиянам, а остальные имели учредителей, связанных с агрессором или поддерживавших войну. Эти компании были изъяты посредством внутренних санкций, чтобы взыскать активы в доход государства.

Об этом сообщили аналитики Опедатабота. Процесс изъятия имущества подсанкционных лиц достаточно сложный.

Сначала Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) должен принять решение о применении санкций к конкретному человеку, которое вводится в действие указом Президента Украины. Если санкция включает блокирование активов, Министерство юстиции обращается в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с заявлением о взыскании активов подсанкционного лица в пользу государства. В этом случае государство может взыскать не только активы, прямо принадлежащие этому человеку, но и те, которыми оно может распоряжаться через других лиц.

По запросу Опендатабота заместитель Министра юстиции Украины Инна Богатых отметила, что механизм взыскания, который использует Украина, уникален в мировой практике. "В таких делах важно соблюдать международные нормы и национальные требования законодательства, чтобы решения не были обжалованы в международных судах ", - подчеркнула она.

Процесс доказывания связей подсанкционного лица с конкретными активами сложный, поскольку обычно делают все возможное, чтобы максимально "замаскировать" активы, используя все более креативные способы. "Процесс сбора доказательств и подачи исков непрост. Рассмотрение исковых заявлений на практике также является длительным процессом. Например, сейчас имеем в работе дело, в отношении которого уже состоялось 38 судебных заседаний. Только исковое заявление Минюста с приложениями состоит из 45 томов. Общее количество находящихся на рассмотрении в суде томов уже более 150", – комментирует Инна Богатых.

С начала полномасштабного вторжения Министерство юстиции Украины подало 48 исковых заявлений, из которых 40 уже удовлетворено в пользу государства, а решение по одному делу пока не вступило в законную силу. Еще 7 подобных дел находятся на судебном разбирательстве. "В целом можно сказать, что 98% исковых требований, заявленных по взысканию активов, судом удовлетворяется", - заключает Инна Богатых.

По состоянию на день полномасштабного вторжения Опендатабот обнаружил 18940 компаний с собственниками из РФ в украинских реестрах. Все взысканные судом активы находятся в собственности Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), однако в дальнейшем они могут быть приватизированы или проданы на открытых публичных аукционах в системе Prozorro.Продажи. Средства от их реализации должны пойти в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина может получить 1,7 млрд евро доходов от замороженных в Бельгии российских активов в текущем году. В то же время, Литва призывает Европейский Союз (ЕС) быстрее решить вопрос использования имущества РФ на нужды Украины.

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