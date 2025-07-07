Украина нарастила валютные "запасы" после падения: что изменилось

Международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины увеличились после падения. По итогам июня-2025 объем валютных "запасов" увеличился на 1,2%, до 45,07 млрд долл. Сумма уже не максимальная, однако довольно близка к историческому рекорду, который составлял 46,68 млрд долл.

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Об этом свидетельствуют обновленные данные Национального банка Украины (НБУ). Главная причина роста – значительные объемы поступлений от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты регулятором.

Объем валютных резервов Украины остается довольно высоким и согласно международным стандартам. По подсчетам НБУ, нынешняя сумма покрывает финансирование 5,6 месяца будущего импорта. "Нормой" же считаются 3 месяца.

ЗВР Украины в июне 2025 года: что повлияло на сумму

Валютные поступления на счета правительства в НБУ за июнь-2025 составили 4,09 млрд долл. (для сравнения: по итогам предыдущего месяца – 1,36 млрд долл.). А вот на обслуживание долгов Украина потратила 524 млн долл., еще 426,2 млн долл. было уплачено Международному валютному фонду (МВФ).

на счета правительства в НБУ за июнь-2025 составили (для сравнения: по итогам предыдущего месяца – 1,36 млрд долл.). А вот на обслуживание долгов Украина потратила 524 млн долл., еще 426,2 млн долл. было уплачено Международному валютному фонду (МВФ). Операции НБУ на межбанке . Нацбанк в июне продал на валютном рынке 2,96 млрд долл. (в мае сумма была почти такой же), а выкупил всего 1,3 млн долл.

. Нацбанк в июне продал на валютном рынке 2,96 млрд долл. (в мае сумма была почти такой же), а выкупил всего 1,3 млн долл. Курс валют. Оценка стоимости финансовых инструментов увеличилась на 337,8 млн долл.

Из чего состоят ЗВР Украины

В Украине ЗВР состоят из ценных бумаг, депозитов, налички и средств на корреспондентских счетах, а также монетарного золота. По состоянию на 1 июля 2025 года:

золото занимает наименьшую долю в резервах – 6,5%;

ценные бумаги – 69,6% всего объема ЗВР;

оставшиеся 23,8% приходятся на "живые" деньги.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики финансового конгломерата Citi Group прогнозируют, что до конца года котировки на золото упадут ниже 3000 долларов за унцию, а в следующем году – даже до 2500-2700 долларов. Это станет финалом одного из самых мощных ростов на сырьевых биржах.

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