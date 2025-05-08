Украина может перейти на евро как базовую валюту: в НБУ рассказали, для чего это нужно

Украина рассматривает возможность сделать евро базовой валютой вместо доллара. Это решение связано со стратегической целью - усилить экономическую интеграцию с Европейским Союзом (ЕС) и приблизить Украину к членству в ЕС.

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Об этом рассказал руководитель Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный в комментарии Reuters. По его словам, факторы, побуждающие к пересмотру базовой валюты страны, являются комплексными и включают как внутриполитические стремления, так и внешнеэкономические вызовы.

В частности, речь идет о стремлении Украины к полноправному членству в Европейском Союзе, растущей роли ЕС в поддержке обороноспособности страны, а также изменении глобального экономического ландшафта - включая повышенную волатильность на международных финансовых рынках и угрозу фрагментации мировой торговли.

Пышный подчеркнул, что переход к евро - это не краткосрочный и не легкий процесс. "Эта работа сложная и требует качественной, разносторонней подготовки", - отметил он. Тем не менее, Национальный банк уже анализирует целесообразность и потенциальные последствия такого шага.

Несмотря на то, что на валютном рынке Украины операции с долларом США пока остаются доминирующими, доля евро неуклонно растет. Это особенно заметно в межбанковском секторе, сфере внешнеэкономической деятельности, а также в расчетах за импорт и экспорт товаров и услуг.

С исторической точки зрения, гривна была введена в 1996 году, и с тех пор доллар США фактически выполнял роль основного ориентира национальной валютной политики. Привязка к доллару долгое время считалась стабилизирующим фактором, особенно в условиях экономической турбулентности и политической нестабильности.

Однако, по словам Пышного, сегодня Украина стоит на пороге нового этапа своего развития. Геополитическая переориентация страны, стратегическое сближение с европейскими структурами и изменения в глобальной экономике создают объективные предпосылки для пересмотра традиционных валютных подходов.

Переход к евро как базовой валюте может способствовать более глубокой экономической интеграции с ЕС, уменьшению валютных рисков в торговле с европейскими партнерами и укреплению финансовой стабильности в долгосрочной перспективе. Вместе с тем, эксперты отмечают, что полное изменение ориентации с доллара на евро требует не только технической и финансовой подготовки, но и политического консенсуса, а также адаптации бизнеса и финансового сектора к новым условиям.

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