Олигархи запугивают россиян страшилками о космическом курсе доллара и обвале нефти: к чему готовят население

В ближайшее время курс доллара в России может вырасти до 125 рублей за $1. Это случится из-за стремительного падения стоимости нефти.

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Об этом россиян предупредил миллиардер Олег Дерипаска. "Нефть падает к $45 за баррель. Значит, курс поднимется к 115–125 руб. за доллар", – написал олигарх в Telegram-канале, сославшись на статью Financial Times, в которой сообщается о снижении стоимости нефти Brent ниже $59 за баррель.

Резкое падение началось после заявления восьми стран ОПЕК+ от 5 мая о намерении втрое превысить план по увеличению добычи нефти второй месяц подряд. Следом за Brent подешевели и другие марки: баррель американской WTI опустился почти до $56. В апреле цены на нефть уже снизились примерно на 20% после того, как США ввели пошлины от 10% до 50% на импорт из 211 стран и территорий.

На фоне снижения цен Минфин РФ сократил прогноз по доходам от продажи энергоресурсов почти на 25% — до 8,32 трлн рублей. Также в три раза увеличена оценка дефицита бюджета — с 1,17 трлн до 3,79 трлн рублей (1,7% от прогнозируемого ВВП). Для частичного покрытия недополученных доходов власти намерены направить на рынок валюту из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на сумму 806 млрд рублей. Если стоимость российской нефти опустится ниже $48,8 за баррель, предусмотренных в обновлённом макропрогнозе, расходы из ФНБ могут увеличиться.

Одним из факторов, повлиявших на рост дефицита, стало укрепление рубля, вызванное ожиданиями смягчения санкционной политики на фоне переговоров России и США по Украине. В конце апреля доллар опустился ниже 80 рублей — впервые с мая 2023 года. При этом средняя цена барреля российской нефти, используемая в налоговых расчётах, в мае впервые за два года упала ниже 4000 рублей, что на 41% ниже уровня, заложенного в бюджет на 2025 год.

По прогнозу Минэкономразвития, среднегодовой курс доллара в 2025 году составит 94,3 рубля, а к концу года может достигнуть 98,7 рубля. Генеральный директор УК "Арикапитал" Алексей Третьяков считает, что девальвация необходима для сбалансированности бюджета. Аналитики "Твердых цифр" прогнозируют, что даже при росте курса доллара до 100 рублей дефицит бюджета составит 2–2,5 трлн рублей.

Как OBOZ.UA, в России готовятся урезать государственные расходы. Падение цен на нефть и риски исчерпания Фонда национального благосостояния (ФНБ) вынуждают власти страны-агрессора перечислить прогноз на 2026 год и скорректировать бюджетное правило в соответствии с новыми реалиями.

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