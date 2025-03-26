Украина исчерпала запасы газа: готовится рекордный импорт голубого топлива – Bloomberg

Украина исчерпала свои газовые запасы из-за массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру, что привело к критическому дефициту топлива. Впереди ожидаются рекордные объемы импорта – до 5 млрд кубометров, что станет серьезным финансовым вызовом для страны.

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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на генерального директора D.Trading Дмитрия Сахарука, представляющего трейдинговое подразделение крупнейшей частной энергетической компании Украины DTEK. По его словам, в период с апреля 2025 года по апрель 2026 года Украине понадобится до 5 миллиардов кубометров газа.

Это существенно больше предыдущих лет, когда импорт составлял всего 1 миллиард кубометров. Высокий спрос обусловлен как ростом дефицита, так и необходимостью поддержания стабильности энергосистемы.

Российские удары нанесли серьезный ущерб газовой инфраструктуре Украины. Если ранее атаки были направлены преимущественно на коллекторные пункты, где газ очищается и перекачивается в систему транспортировки, то последние удары снизили добычу государственной компании "Нафтогаз" почти на треть. Это вынудило Украину активнее искать альтернативные источники энергии.

Многие эксперты полагают, что реальные последствия атак гораздо хуже, чем официально сообщается. Это создает трудности для прогнозирования необходимых объемов поставок на следующий отопительный сезон.

Украина вынуждена закупать газ у Европы в условиях глобального дефицита. Европейские цены уже выросли из-за начала сезона накопления запасов, что делает импорт еще более дорогим.

Сахарук объясняет, что хранившийся в подземных хранилищах буферный запас газа уже использован. Некоторые объемы необходимо оставлять для поддержания давления в системе и безопасного функционирования. Поэтому пополнение запасов становится критически важным.

Народный депутат Ярослав Железняк подчеркнул, что ситуация с импортом газа требует значительных финансовых затрат. "Из-за обстрелов нам в этом году потребуется много импорта газа - до 5 млрд кубометров. А это означает расходы в несколько миллиардов долларов", - отметил он.

Железняк также упомянул, что международные партнеры задают Украине неудобные вопросы по распределению средств. "Нормально ли, что правительство просит деньги на закупку газа, но одновременно хочет потратить миллиард долларов на покупку российского оборудования для долгостроя атомных станций?" – риторически спрашивают у G7.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российский газовый монополист "Газпром" фактически остался без валютных резервов – за 2024 год они рухнули на 98,5%, сократившись с $862 млн до $13,5 млн. Кроме того, примерно на 650 миллионов долларов уменьшились общие денежные накопления компании.

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