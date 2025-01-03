Украина экспортирует электроэнергию только при одном условии: в Минэнерго назвали ключевой фактор

Украина может экспортировать электроэнергию только в некоторые часы суток, когда внутри страны нет дефицита тока, а потребление минимальное. В пиковые часы Украина, наоборот, вынуждена импортировать электричество из стран Европейского Союза (ЕС).

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Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает пресс-служба ведомства. Министр заверил, что при наличии даже наименьшего дефицита тока Украина не экспортирует электричество.

"При наличии у нас дефицита, даже 1 киловатт, – ни один киловатт на экспорт не будет направлен. То есть при наличии дефицита, который стал следствием российских ударов по энергетике, об экспорте электроэнергии из Украины даже не может быть речи", – отметил министр.

Он уточнил, что экспорт возможен только "в период профицита, который может возникать в часы минимального потребления". А во время пикового потребления Украина импортирует дополнительную электроэнергию из соседних стран ЕС, говорится в сообщении.

При этом, по подсчетам ExPro Electricity, Украина в 2024 году импортировала 4,4 млн МВт*ч электроэнергии – в 5,5 раза больше по сравнению с 2023 годом. В структуре импорта за весь год:

Венгрия заняла 39%;

Словакия – 23%%

Румыния – 18%%

Польша – 14%;

Молдова – 5%.

В то же время, экспорт украинской электроэнергии в 2024 году остался почти на уровне 2023-го – 366 тыс. МВт*час. Таким образом, по результатам 2024 года Украина – нетто-импортер.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Галущенко назвал 2024 год самым сложным для украинской энергосистемы, поскольку он прошел в условиях постоянных обстрелов объектов энергетической инфраструктуры. За это Россию нужно исключить из всех энергорынков, считает министр.

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