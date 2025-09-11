Украина будет активно возвращать беженцев из-за рубежа: внедрят новую стратегию миграционной политики

В Украине разрабатывают новую стратегию миграционной политики до 2035 года, которая предусматривает создание условий для достойного труда, уменьшение эмиграции, добровольное возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц, а также привлечение иностранных трудовых мигрантов. Документ также охватывает защиту прав украинцев за рубежом, интеграцию ВПЛ и иностранцев в общины.

Об этом сообщил заведующий отделом миграции Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины Алексей Позняк. По его словам, необходимость обновления миграционной политики обусловлена несколькими факторами:

массовый выезд украинцев за границу и внутреннее перемещение из-за войны;

потребность экономики в рабочей силе для послевоенного восстановления;

завершение действия действующей стратегии миграционной политики в 2025 году.

Отмечается, что основная цель – создать целостное видение государственной политики в сфере миграции с учетом потребностей рынка труда и современных социальных вызовов. Новая стратегия будет предусматривать комплекс мер, направленных на эффективное управление миграционными потоками и обеспечение трудовых ресурсов страны:

создание условий для достойного труда и уменьшение эмиграции украинцев;

и уменьшение эмиграции украинцев; содействие добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц;

беженцев и внутренне перемещенных лиц; привлечение иностранных трудовых мигрантов в соответствии с потребностями экономики;

в соответствии с потребностями экономики; защита прав украинцев за рубежом , включая трудовых мигрантов и студентов;

, включая трудовых мигрантов и студентов; интеграция ВПЛ и иностранцев в общины , обеспечение социальной сплоченности;

, обеспечение социальной сплоченности; гармонизация законодательства со стандартами ЕС, что будет способствовать легализации трудовых мигрантов и эффективному управлению миграционными процессами.

Ключевые принципы, на которых будет базироваться стратегия, включают человекоцентричность, инклюзивность, научное обоснование решений и сотрудничество со странами, которые предоставили временную защиту украинцам. Такой подход позволит уменьшить негативные последствия массовой эмиграции и создать предпосылки для эффективного развития трудового потенциала.

В рамках реализации проекта запланированы многочисленные публичные мероприятия – круглые столы, дискуссии и консультации с привлечением широкого круга экспертов, представителей бизнеса и общественности. Ожидается, что результатом станет подготовленный проект стратегии государственной миграционной политики до 2035 года, который будет учитывать как внутренние потребности Украины, так и международный контекст.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинский бизнес после разрешения на выезд за границу для мужчин в возрасте 18-22 лет начал жаловаться на учащение увольнений. Чаще всего об этом говорят в гостинично-ресторанном бизнесе (HoReCa), где традиционно работает много молодых людей (обычно с довольно низкими зарплатами и сложными условиями труда), а также в сетях супермаркетов.

