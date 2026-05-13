Удавка на мировой экономике стягивается: в мире стремительно заканчиваются запасы нефти

В мире начали стремительно сокращаться запасы нефти – только за март-апрель глобальные резервы упали на 246 млн баррелей. В результате рынок оказался на пороге крупнейшего шока поставок в истории.

Об этом, как сообщает Reuters, говорится в новом отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Главной причиной кризиса стала фактическая блокада Ормузского пролива – из-за ограничений для танкеров страны Персидского залива мир начал тратить нефть быстрее, чем способен ее получать.

Принятых мер может не хватить

На фоне кризиса страны-члены МЭА в марте согласовали рекордное в истории высвобождение стратегических запасов – 400 млн баррелей. Из них 164 млн уже использовали, чтобы сдержать панику на рынке и резкий рост цен.

Впрочем, даже этого недостаточно для стабилизации ситуации. По новому прогнозу агентства, в 2026 году мировой рынок будет недополучать 1,78 млн баррелей нефти в сутки, хотя еще месяц назад МЭА ожидало профицит, то есть избыток сырья. Теперь прогноз полностью пересмотрели из-за войны.

Во втором квартале дефицит может достичь 6 млн баррелей в сутки – это один из худших показателей за всю историю наблюдений.

Мировая экономика замедляется

В МЭА отмечают, что истощение запасов может сделать нефтяной рынок еще более нестабильным летом, когда спрос традиционно растет.

В то же время дорогие энергоносители уже начинают бить по мировой экономике. Из-за скачка цен потребление нефти в мире, наоборот, сокращается – компании и потребители начинают экономить топливо.

Несмотря на кризис, утром 13 мая нефть Brent торговалась у отметки 106,9 доллара за баррель и почти не отреагировала на новый отчет МЭА. Впрочем, в агентстве надеются, что во второй половине года движение танкеров через Ормузский пролив частично восстановится. Если этого не произойдет, давление на мировые запасы нефти только усилится.

