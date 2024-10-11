Экономический ущерб государственному бюджету России от россиян с ожирением составляет около 8 трлн рублей ($83,5 млрд). В целом, проблемы с лишним весом имеют две трети населения страны-агрессора.

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Как сообщают росСМИ, такую оценку озвучил директор департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава РФ Иван Деев. "У нас нормальную массу тела имеет всего 35,7% пациентов, это взвешивание, измерение роста, расчет индекса массы тела и объем талии", – утверждает єксперт.

Деев добавил, что потери России из-за ожирения населения составляют 4% от ее валового внутреннего продукта в год. Учитывая то, что согласно официальной оценке властей РФ, ее номинальный ВВП в 2024 год составил 195,8 трлн рублей, толстые россияне "проели" 7,832 трлн рублей.

По состоянию на конец июля Росстат подсчитал, что доля граждан РФ с избыточным весом на уровне предожирения и ожирения выросла с 61,7% в 2018 году до 62,5% в 2023-м. Официально по итогам 2022 года в стране насчитывалось 2,18 млн пациентов с диагнозом "ожирение", что почти на 10% больше, чем по итогам 2021 года. Кроме того, в 2022 году зафиксировали значительно больше новых случаев ожирения.

Для оценки веса использовались принятые Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) расчеты индекса массы тела (ИМТ). Он рассчитывается по формуле: вес (кг) / рост (м) в квадрате. Согласно данным ВОЗ, показатели ИМТ соответствуют таким состояниям:

до 18,5 – дефицит веса;

от 18,5 до 25 – нормальный вес;

от 25 до 30 – избыточный вес на стадии предожирения;

от 30 до 35 – ожирение первой степени;

от 35 до 40 – ожирение второй степени;

более 40 – ожирение третьей степени.

Как уже сообщал OBOZ.UA, власти РФ заговорили о драконовских суммах налога на бездетность – до 40 тыс. рублей в месяц, что в разы превышает минимальную зарплату россиян в 2024 году – 19,2 тыс. рублей. Так чиновники могут готовить граждан к новым сборами.

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