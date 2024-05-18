У "Газпрома" рекордные за последние 25 лет убытки: России приходится тратить накопленные миллиарды, запасы сокращаются

Россия экономически истощается благодаря санкциям. Например, компания "Газпром", которая раньше приносила в бюджет агрессора миллиарды долларов, имеет самые большие за последние 25 лет убытки. Минус необходимо будет компенсировать из Фонда национального благосостояния или российского бюджета.

Об этом в эфире Украинского Радио рассказал руководитель аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский. "У того же "Газпрома" за последние 25 лет рекордный ущерб, который необходимо будет компенсировать из Фонда национального благосостояния или из российского бюджета. Если в 2022 году "Газпром" фактически поддержал Россию от введенных тогда санкций, то теперь этот поток в другую сторону" , – сказал он.

Эксперт также отметил, что Украине сейчас предоставляется достаточно большой объем военной помощи от стран, особенно большой пакет, наконец, был проголосован США. Еще 700 миллионов будет передавать Норвегия. Значительный пакет помощи идет от Великобритании, Германии.

"Таким образом мы получим необходимое оружие. Очень важно его правильно и эффективно применить. Главное, что в этой ситуации Россия истощается благодаря тем же санкциям, ограничениям и невозможности расчета", – добавил он.

Также ограничивается помощь России со стороны Китая. "Учитывая, что экономическая ситуация в Китае не очень благоприятная, есть много накопившихся проблем, то в данном случае Китай, конечно, будет поставлять какую-то бытовую потребительскую продукцию России, но вместе с этим будет постоянно сокращать объемы сотрудничества в других сферах", – говорит. Несходовский.

Как ранее писал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин получил "союзника внутри ЕС" – правительство премьер-министра Виктора Орбана. Россия платит за эту помощь дешевым газом и участием в расширении единственной в Венгрии атомной электростанции.

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