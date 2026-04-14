Цены на продукты пойдут вверх из-за войны на Ближнем Востоке: глава НБУ спрогнозировал ускорение инфляции

Война на Ближнем Востоке уже активно подталкивает инфляцию в Украине, и цены могут вырасти еще быстрее из-за подорожания нефти и сопутствующих товаров. В то же время НБУ (Национальный банк Украины) пытается удержать ситуацию под контролем и вернуть инфляцию до 5% в ближайшие годы.

Видео дня

Об этом рассказал в интервью Reuters глава НБУ Андрей Пышный. Одним из самых болезненных ударов для мировой экономики стало фактическое блокирование Ормузского пролива 0 стратегического маршрута, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

Результат не заставил себя ждать и цены на нефть превысили отметку в 100 долларов за баррель. А это, в свою очередь запустило цепную реакцию от подорожания топлива к росту стоимости логистики, производства и конечных цен для потребителей.

По словам Пышного, влияние нефтяного фактора может добавить к уровню инфляции в Украине еще 1,5-2,8 процентного пункта. Даже умеренный рост цен может превратиться в ощутимое финансовое давление для домохозяйств.

"Мы пытаемся ходить по лезвию бритвы", 1 так образно описал ситуацию глава НБУ, подчеркивая сложность балансирования между сдерживанием инфляции и поддержкой экономики. Регулятор не отказывается от своей цели снизить инфляцию до 5% в среднесрочной перспективе. Для этого будут использоваться все доступные инструменты монетарной политики, включая учетную ставку и валютные интервенции.

Прямое влияние дорогого топлива лишь часть проблемы. Значительно более серьезными могут оказаться так называемые вторичные эффекты. В частности, уже сейчас фиксируется рост цен на удобрения, что в перспективе приведет к удорожанию сельскохозяйственной продукции.

Украинцы почувствуют инфляцию не только на заправках, но и в супермаркетах. Больше всего рискуют вырасти цены на базовые продукты питания, которые формируют основу потребительской корзины. По словам Пышного, Украина пытается сохранить финансовую поддержку и обеспечить стабильность в сложных условиях.

Кроме внешних факторов, на экономику Украины продолжают давить внутренние проблемы. Массированные удары по энергетической инфраструктуре снижают темпы экономического роста и затрудняют восстановление. Инфляционное давление уже ощутимо. За последний год цены в Украине выросли на 7,9%, а только за март 2026 года 2 на 1,7%, больше всего подорожали:

топливо;

продукты питания;

коммунальные услуги.

И все эти категории напрямую или косвенно зависят от стоимости энергоносителей. Ситуация остается неопределенной. Если конфликт на Ближнем Востоке затянется, инфляционное давление может усилиться еще больше.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украину завозят все больше овощей из-за рубежа 3 особенно огурцов и помидоров. Потребность в импорте выросла из-за проблем местных производителей, однако пока дефицита не ожидается. Цены одновременно остаются стабильными, а уже после 20 апреля могут перейти к падению.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!