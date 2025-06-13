Нефть резко подорожала: после атаки Израиля на Иран цены взлетели до рекордов

На мировых рынках взлетели цены на нефть – до рекорда за почти 5 месяцев. Утром 13 июня фьючерсы на марку Brent подскочили сразу на 6,29 доллара, или на 9,07% – до 75,65 доллара за баррель. А нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 6,43 доллара, или на 9,45% – до 74,47 доллара за баррель. Причиной же такого резкого удорожания стал удар Израиля по Ирану.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается:

Таким образом, Brent достигла максимального значения с 27 января, а WTI – с 21 января.

Также сегодняшнее подорожание стало крупнейшим внутридневным скачком для марок с 2022 года – когда после полномасштабного вторжения России в Украину резко выросли цены на энергоресурсы.

"Израиль заявил, что нанес удары по иранским ядерным объектам, заводам по производству баллистических ракет и военным командирам, начав масштабную операцию с целью не допустить создания Тегераном ядерного оружия. ... Это резко повысило геополитическую напряженность и вынудило нефтяной рынок включить в цены более высокую надбавку за риск перебоев в поставках", – говорится в материале.

Впрочем, подчеркивается, по словам сингапурских трейдеров, "пока слишком рано говорить о том, повлияет ли удар на поставки нефти с Ближнего Востока". Ведь, отметили они, все зависит от того:

Как Иран ответит на удар.

Вмешаются ли в ситуацию США.

В свою очередь, старший аналитик по энергетике MST Marquee Соул Кавоник (аналитическое подразделение австралийской инвестиционной компании MST Financial, специализирующееся на исследованиях в сфере энергетики, финансов и рынков капитала) также считает, что пока говорить о серьезных перебоях с поставками не стоит. По его словам:

Для этого конфликт должен дойти до уровня, при котором Иран нанесёт ответный удар по нефтяной инфраструктуре региона.

В крайнем случае Иран может нарушить поставки до 20 млн баррелей нефти в сутки – нанеся удары по объектам инфраструктуры или ограничив проход через Ормузский пролив.

Мировые рынки обрушились

Атака Израиля на Иран повлияла и на мировые фондовые рынки в целом. По данным Reuters:

Золото поднялось до 3444,06 доллара за унцию, приблизившись к рекордному показателю.

Фьючерсы на американский индекс S&P E-mini (биржевые контракты, отражающие ожидаемое значение индекса S&P 500) упали на 1,6%.

Фьючерсы на Nasdaq (биржевые контракты, основанные на индексе Nasdaq-100) – на 1,7%.

Панъевропейские фьючерсы STOXX 50 (биржевые контракты, основанные на индексе Euro STOXX 50, который отражает динамику акций 50 крупнейших компаний еврозоны) снизились на 1,7%.

Nikkei (отражает стоимость акций 225 крупнейших компаний Японии) потерял 1,1%.

KOSPI (отражает динамику акций крупнейших компаний Южной Кореи) упал на 1,3%.

Hang Seng (отражает динамику акций крупнейших компаний Гонконга) – на 1%.

Что происходит на валютных рынках

Отразилась атака и на валютных рынках. По данным аналитиков:

Доллар вырос на 0,6%.

Японская иена снизилась на 0,1%.

Евро просел на 0,6%.

Фунт стерлингов упал на 0,6%.

В целом же, резюмировали аналитики, трейдеры "на взводе из-за перспективы полномасштабного конфликта". Что, констатируется, будет поддерживать:

Высокий уровень неопределенности.

Повышенную волатильность (степени изменения цены актива за определённый период времени).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы резко нарастили скупку безналичной иностранной валюты, прежде всего долларов и евро. За предыдущую неделю (2-8 июня) количество таких операций выросло в 2 раза – с 10 до 20 млн долларов в день (в эквиваленте).

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