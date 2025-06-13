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Нефть резко подорожала: после атаки Израиля на Иран цены взлетели до рекордов

Роман Костюченко
Mакроэкономика
2 минуты
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Цены на нефть взлетели до рекордов

На мировых рынках взлетели цены на нефть – до рекорда за почти 5 месяцев. Утром 13 июня фьючерсы на марку Brent подскочили сразу на 6,29 доллара, или на 9,07% – до 75,65 доллара за баррель. А нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 6,43 доллара, или на 9,45% – до 74,47 доллара за баррель. Причиной же такого резкого удорожания стал удар Израиля по Ирану.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается:

  • Таким образом, Brent достигла максимального значения с 27 января, а WTI – с 21 января.
  • Также сегодняшнее подорожание стало крупнейшим внутридневным скачком для марок с 2022 года – когда после полномасштабного вторжения России в Украину резко выросли цены на энергоресурсы.

"Израиль заявил, что нанес удары по иранским ядерным объектам, заводам по производству баллистических ракет и военным командирам, начав масштабную операцию с целью не допустить создания Тегераном ядерного оружия. ... Это резко повысило геополитическую напряженность и вынудило нефтяной рынок включить в цены более высокую надбавку за риск перебоев в поставках", – говорится в материале.

Впрочем, подчеркивается, по словам сингапурских трейдеров, "пока слишком рано говорить о том, повлияет ли удар на поставки нефти с Ближнего Востока". Ведь, отметили они, все зависит от того:

  • Как Иран ответит на удар.
  • Вмешаются ли в ситуацию США.

В свою очередь, старший аналитик по энергетике MST Marquee Соул Кавоник (аналитическое подразделение австралийской инвестиционной компании MST Financial, специализирующееся на исследованиях в сфере энергетики, финансов и рынков капитала) также считает, что пока говорить о серьезных перебоях с поставками не стоит. По его словам:

  • Для этого конфликт должен дойти до уровня, при котором Иран нанесёт ответный удар по нефтяной инфраструктуре региона.
  • В крайнем случае Иран может нарушить поставки до 20 млн баррелей нефти в сутки – нанеся удары по объектам инфраструктуры или ограничив проход через Ормузский пролив.

Мировые рынки обрушились

Атака Израиля на Иран повлияла и на мировые фондовые рынки в целом. По данным Reuters:

  • Золото поднялось до 3444,06 доллара за унцию, приблизившись к рекордному показателю.
  • Фьючерсы на американский индекс S&P E-mini (биржевые контракты, отражающие ожидаемое значение индекса S&P 500) упали на 1,6%.
  • Фьючерсы на Nasdaq (биржевые контракты, основанные на индексе Nasdaq-100) – на 1,7%.
  • Панъевропейские фьючерсы STOXX 50 (биржевые контракты, основанные на индексе Euro STOXX 50, который отражает динамику акций 50 крупнейших компаний еврозоны) снизились на 1,7%.
  • Nikkei (отражает стоимость акций 225 крупнейших компаний Японии) потерял 1,1%.
  • KOSPI (отражает динамику акций крупнейших компаний Южной Кореи) упал на 1,3%.
  • Hang Seng (отражает динамику акций крупнейших компаний Гонконга) – на 1%.

Что происходит на валютных рынках

Отразилась атака и на валютных рынках. По данным аналитиков:

  • Доллар вырос на 0,6%.
  • Японская иена снизилась на 0,1%.
  • Евро просел на 0,6%.
  • Фунт стерлингов упал на 0,6%.

В целом же, резюмировали аналитики, трейдеры "на взводе из-за перспективы полномасштабного конфликта". Что, констатируется, будет поддерживать:

  • Высокий уровень неопределенности.
  • Повышенную волатильность (степени изменения цены актива за определённый период времени).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы резко нарастили скупку безналичной иностранной валюты, прежде всего долларов и евро. За предыдущую неделю (2-8 июня) количество таких операций выросло в 2 раза – с 10 до 20 млн долларов в день (в эквиваленте).

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