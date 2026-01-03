Цены на нефть упали после самой большой годовой потери: сколько стоит

Цены на нефть упали в первый торговый день 2026 года после самой большой годовой потери с 2020 года. Инвесторы ожидают избытка предложения. Однако на стоимость нефти может повлиять ситуация вокруг Венесуэлы.

Как пишет издание Reuters, фьючерсы на нефть марки Brent потеряли 0,39 доллара США до 60,46 доллара США за баррель к 12:25 по восточному времени (17:25 по Гринвичу). Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 0,37 доллара США до 57,05 доллара США.

Администрация Трампа усилила давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, введя санкции против четырех компаний и связанных с ними нефтяных танкеров, которые, по ее словам, работают в нефтяном секторе Венесуэлы. Ночью 3 января в Венесуэле прогремела серия мощных взрывов на объектах инфраструктуры. По предварительным данным, удары пришлись на юг города Каракас – в районе Форт-Тиуна и авиабазы генералиссимуса Франсиско де Миранды.

Трамп также угрожал помочь протестующим в Иране, если силы безопасности откроют по ним огонь, через несколько дней беспорядков, которые привели к гибели нескольких человек и создали самую большую внутреннюю угрозу для иранских властей за последние годы.

"Несмотря на все эти геополитические опасения, рынок нефти кажется неизменным. Цены на нефть зафиксированы в этом долгосрочном торговом диапазоне, и есть ощущение, что рынок будет хорошо обеспечен, что бы ни произошло", – сказал Фил Флинн, старший аналитик Price Futures Group.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 14 центов в пятницу до 60,99 долларов США за баррель к 01:46 по Гринвичу.Нефть растет после крупнейшей годовой потери с 2020 года

Бенчмарки Brent и WTI потеряли почти по 20 процентов в 2025 году, что является наибольшим показателем с 2020 года. Это был третий год подряд потерь для Brent, самая длинная такая серия за всю историю наблюдений.

Аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева заявила, что сдержанное движение цен отражает борьбу между краткосрочными геополитическими рисками и долгосрочными фундаментальными рыночными показателями, которые указывают на избыток предложения.

Как уже сообщал OBOZ.UA, крупный бизнес России заявил о наступлении сильнейшего кризиса в промышленности с 1998 года. Причин этому есть несколько: ужесточение санкций, повышение процентных ставок по кредитам и резкое замедление экономики после военного бума, когда государство влило десятки триллионов рублей в мегапроекты и оборонные предприятия.

