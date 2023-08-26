Тайное соглашение США с Ираном о смягчении санкций ударит по России: в Bloomberg объяснили, как именно

США и Иран в течении нескольких месяцев проводили "тайную дипломатию". В результате договоренностей Вашингтон снял с Тегерана часть введенных ранее санкций, чтобы иранская нефть могла активнее выходить на мировой рынок и "потеснить" страну-агрессор Россию.

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Об этом говорится в материале издания Bloomberg. По данным журналистов, благодаря этому Иран увеличил поставки нефти в Китай.

Таким образом, удалось снизить цену на нефть, потеснить Москву с рынка, а также создать ей конкуренцию за так называемый "теневой флот" старых танкеров.

"Месяцы тайной дипломатии между двумя странами привели к прогрессу в обмене пленными, разблокировании замороженных активов и, возможно, даже в обогащении Ираном урана. Кажется, они также достигли неофициальной договоренности по потокам нефти", – говорится в статье.

На условиях анонимности американские чиновники признали, что постепенно ослабили некоторые санкции в отношении продажи иранской нефти. Тегеран восстановил добычу до самого высокого уровня с момента введения запрета пять лет назад и сейчас отправляет в Китай самую большую часть нефти за последние десять лет. Иранские официальные лица уверены, что вскоре они добудут еще больше нефти.

По оценкам компании Kpler Ltd., занимающейся исследованием рынка, поставки крупнейшему в мире импортеру достигли 1,5 миллиона баррелей в день, что является максимальным показателем за десятилетие. Другой консультант TankerTrackers.com Inc. сообщил, что экспорт превышает 2 миллиона баррелей в день. По данным Международного энергетического агентства в Париже, добыча в Иране выросла до 3 миллионов баррелей в день в июле, что является самым высоким уровнем с 2018 года.

Издание отмечает, именно это стало одной из причин недавнего снижения цен на нефть.

"А это уже может быть выгодным для президента США Джо Байдена, которому вскоре нужно начинать предвыборную кампанию", – утверждают журналисты.

А поставки российской нефти морем за последний месяц снизились до 2,84 млн баррелей, что на 1,5 млн баррелей меньше, чем в середине мая. В целом ее поставки в Азию упали за этот срок на 30%.

"Это традиционная игра в энергетической дипломатии: заключать сделки, чтобы получить дополнительные баррели. Экономические интересы США и Ирана совпадают, когда речь идет об увеличении количества баррелей на рынке", – сказала Хелима Крофт, руководитель отдела глобальной сырьевой стратегии RBC Capital Markets LLC.

Как сообщал OBOZREVATEL, одна из крупнейших в России нефтяных компаний "Газпром нефть" стремительно теряет доходы из-за падения продаж сырья. Чистая прибыль компании упала на 43% за год. Это свидетельствует о более глубоких проблемах российской экономики.

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