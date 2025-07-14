Цена взлетела на 60%: где в Украине продают самую дорогую землю

Средняя цена гектара сельхозземли в Украине за 4 года выросла на 60% – до 60,7 тыс. грн, а больше всего платят на Ивано-Франковщине (126,6 тыс. грн), Львовщине и Киевщине. Самые высокие цены сейчас зафиксированы на Ивано-Франковщине – в среднем 126,6 тыс. грн за гектар, на Львовщине – 118,3 тыс. грн, и на Киевщине – 89,4 тыс. грн.

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Об этом сообщают аналитики Опендатабот. В первые месяцы после запуска рынка спрос был бешеный, в июле 2021 года было заключено более 2 тысяч сделок, а средняя стоимость одного гектара достигала 95,7 тыс. грн.

Однако уже к концу того же года рынок почувствовал естественное снижение ажиотажа: количество сделок росло, а цена падала, в декабре гектар стоил в среднем 33,7 тыс. грн. С началом полномасштабной войны в феврале 2022 года земельный рынок почти остановился.

В марте и апреле не было заключено ни одной сделки, а в мае только 323. Восстановление началось летом, но достичь уровня 2021 года удалось только в конце 2023-го, когда рынок стабилизировался на уровне 4–7 тыс. сделок в месяц. Средняя цена за гектар в этот период колебалась от 39 до 42 тыс. грн.

С 2024 года к участию в рынке были допущены юридические лица, что несколько оживило активность. В марте количество сделок превысило 9 тысяч в месяц, а ежемесячная стоимость операций – более 1 млрд грн. Однако ожидаемого бума не произошло. Аналитики объясняют это ограничениями для компаний с иностранным капиталом, которых немало среди крупных агрохолдингов.

В первом полугодии 2025 года рынок демонстрирует стабильный рост. Количество сделок выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а общая сумма сделок — почти втрое, с 2,85 до 8,22 млрд грн. Средняя цена за гектар сейчас составляет 60,7 тыс. грн, что на 60% больше, чем в 2021-м.

Самая дорогая земля сейчас реализуется в западных регионах: Ивано-Франковщина (126,6 тыс. грн/га), Львовщина (118,3 тыс.), Киевщина (89,4 тыс.). Самая дешевая в прифронтовых областях: Запорожье (38,3 тыс.), Херсонщина (39,1 тыс.), Черниговщина (41,1 тыс.). Активнее всего земли покупают в Полтавской, Винницкой и Киевской областях по 4,7-5,4 тыс. сделок за полгода.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине продолжают попытки продать 494 арестованных земельных участка общей площадью более 463 гектара в Карпатах – в Мукачевском и Хустском районах. Эти т. н. "земли Каськива" в долине Боржава включают верхнюю и нижнюю станции горнолыжного подъемника и имеют значительный туристический и рекреационный потенциал, считают в агентстве.

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