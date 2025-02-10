Цена на золото бьет исторические рекорды: как торговые угрозы Трампа повлияли на рынок

Золото снова обновило исторический рекорд, достигнув 2900 долларов за унцию, после заявлений Трампа о пошлинах на металлы. Аналитики прогнозируют дальнейший рост до 3000 долларов из-за торгового напряжения и изменений в мировой экономике.

Видео дня

Об этом пишет Business Insider. После объявления Трампом пошлин на металлы инвесторы начали переводить капитал в золото и другие драгоценные металлы. По итогам торгов:

золото – +1,4%, новый рекорд 2900 долларов за унцию;

– +1,4%, новый рекорд 2900 долларов за унцию; серебро – +0,9%;

– +0,9%; медь – +0,8%;

– +0,8%; алюминий – +0,2%;

– +0,2%; железная руда – +0,1%.

Аналитики ING Bank считают, что тенденция роста цен на золото продолжится, и возможна отметка в 3000 долларов за унцию. "Макроэкономический фон останется благоприятным для золота из-за снижения процентных ставок и диверсификации валютных резервов на фоне геополитической напряженности", - говорится в отчете банка. Финансовые рынки чувствительно реагируют на любые торговые изменения, особенно, когда речь идет о США:

пошлины на сталь и алюминий означают рост издержек для бизнеса , что может спровоцировать инфляцию;

, что может спровоцировать инфляцию; глобальная напряженность вокруг торговых войн подталкивает инвесторов к активам "гавань", таким как золото;

вокруг торговых войн подталкивает инвесторов к активам "гавань", таким как золото; риски взаимных санкций между США и ЕС могут привести к финансовой нестабильности.

"Мы считаем, что этот шаг может повысить цену на золото, поскольку это может привести к дальнейшему росту спроса на поставку золота в США в случае, если Трамп введет пошлину на драгоценные металлы", - заявила директор по исследованиям XTB Кэтлин Брукс. Золотой рынок традиционный индикатор настроений инвесторов – когда растет геополитическая напряженность, спрос на золото повышается.

Несмотря на всеобщую неопределенность, фьючерсы на американские акции оставались в плюсе, а европейские и азиатские рынки открылись с ростом. В то же время валютный рынок претерпел изменения:

Австралийский доллар ослаб, поскольку экономика страны в значительной степени зависит от экспорта металлов;

Норвежская крона также потеряла позиции из-за зависимости от энергетических ресурсов;

Канадский доллар укрепился после первоначального понижения.

Рынки также отреагировали на торговые угрозы Трампа. Президент США заявил, что США введут "зеркальные" пошлины для всех стран, которые введут импортные пошлины на американские товары. "Если они обвиняют нас, мы обвиняем их," – заявил Трамп, выступая на борту Air Force One во время перелета в Новый Орлеан.

Европейский Союз уже заявил, что отреагирует на американские пошлины, если они будут введены. Китай же неоднократно отвечал на американские тарифы введением собственных пошлин, что ранее приводило к торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира.

Эксперты предупреждают, что возобновление агрессивной торговой политики может привести к глобальным экономическим потрясениям. "Восстановление агрессивных торговых барьеров теперь является необратимой реальностью президентства Трампа", – заявил генеральный директор DeVere Group Найджел Грин.

"Инвесторы должны осознать тот факт, что тарифы больше не просто инструмент переговоров - они становятся постоянной дестабилизирующей силой в глобальной экономике," - добавил он. Аналитики ожидают, что цена золота продолжит расти.

Если напряженность в мировой торговле увеличится, $3000 за унцию могут стать новой реальностью. В то же время экономисты предостерегают, что торговые войны могут иметь длительные последствия – от роста инфляции до падения промышленного производства в странах, зависимых от металлургии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине смягчили действовавшие ранее ряд валютных ограничений. В частности, украинский бизнес сможет осуществлять операции с банковскими металлами без их физической поставки за безналичную национальную валюту, а бизнесу позволили возмещать расходы инвесторов из-за уплаты купонов по еврооблигациям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!