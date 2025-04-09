"Целуют меня в задницу": Трамп раскрыл, как страны пытаются избежать новых пошлин США

Страны, на которые американская администрация наложила пошлины, активно ищут пути избежать торгового противостояния с Соединенными Штатами и готовы пойти на все ради того, чтобы заключить соглашение с США. Поэтому многие страны уже шлют свои делегации в Вашингтон.

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Об этом Трамп рассказал на мероприятии по сбору средств для Национального комитета Республиканской партии 8 апреля. В то же время он подверг критике некоторых однопартийцев, не разделяющих позиции его администрации (видео с выступления можно просмотреть внизу страницы).

"Не позволяйте некоторым из этих политиков говорить за вас. Потому что я вам говорю, эти страны, которые нас призывают (снизить американские пошлины на импорт. – Ред.), целуют меня в задницу. Они умирают от желания заключить сделку. " Мы все сделаем, сэр ". А потом я вижу каких-то мятежных республиканцев, что хочет выделиться и говорит: "Я считаю, что Конгресс должен взять на себя переговоры". Позвольте сказать: вы не проведете переговоры так, как я", - сказал президент США.

Американский лидер отказался называть избранный им политический курс "торговой войной". "Я думаю, что (торговая. – Ред.) война с миром – это совсем не война, потому что они все едут сюда. Теперь сюда едет Япония. Они летят на самолете, их много. Все они жесткие переговорщики", – добавил Трамп.

Также он подчеркнул, что не собирается отказываться от своих решений. " Черт возьми, я знаю, что делаю ", – сказал глава Белого дома.

Как уже сообщал OBOZ.UA, отношения США с большинством их союзников и партнеров оказались натянутыми после того, как с 5 апреля вступили в силу объявленные ранее в Белом доме пошлины. В частности, на товары из Украины будут налагаться налоги в 10%, а на экспорт ЕС в США – 20-25%, в то время как некоторые товары (например, легковые автомобили) будут облагаться налогом по ставке в 27,5%.

В связи с этим в ЕС уже объявили о разработке контрмер – окончательный список должен быть одобрен 9 апреля, а они вступят в силу 15 апреля. В Китае, на который наложили 104% пошлин, также обещают ответить на торговое давление.

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