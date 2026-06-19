Запрет зерна из Украины в Польше разозлил Еврокомиссию: чего требуют от правительства Туска

Польское эмбарго в отношении украинской сельскохозяйственной продукции не имеет экономического обоснования. К тому же оно противоречит торговому соглашению, заключенному между Евросоюзом и Украиной.

Видео дня

Об этом, как сообщает Money.pl, перед началом своего визита в Польшу заявил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Кристоф Хансен. Он предупредил, что намерен поднять этот вопрос на встрече с польськими министрами – в Варшаве у него запланированы переговоры с главами Минсельхоза и Минфина.

"Ограничения на импорт явно противоречат Соглашению о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле, которое мы заключили с Украиной. Я напомню министрам, что это соглашение уже содержит очень конкретные защитные меры, которые надежно защищают интересы польских фермеров", – сказал еврокомиссар.

Как известно, в Польше продолжает действовать запрет на продажу на внутреннем рынке ряда товаров из Украины, в частности зерна, рапса и кукурузы.

Какие еще страны нарушают соглашение с Украиной

В то же время, по словам Хансена, Еврокомиссия не прекращает переговорный процесс со странами, заблокировавшими украинский агроимпорт. В настоящее время поддерживается постоянный контакт с правительствами Польши, Словакии и Венгрии.

Еврокомиссар признал, что после первоначальной либерализации торговли, введенной в 2022 году в ответ на российское вторжение, приграничные страны (Польша, Болгария и Румыния) действительно столкнулись с определенными рыночными сбоями. Однако, по его мнению, эти проблемы были полностью решены с подписанием нового Соглашения о свободной торговле, вступившего в силу в ноябре 2025 года и предусматривающего значительно более низкие импортные квоты.

Имеющиеся экономические данные четко указывают на то, что необходимости в сохранении жесткого эмбарго нет, а дальнейшая блокировка продукции угрожает стабильности и функционированию всего внутреннего рынка ЕС, подчеркивают в Еврокомиссии.

Каковы будут последствия для Польши

Пока что Еврокомиссия пытается разрешить конфликт исключительно путем дипломатического диалога. Кристоф Хансен отказался делать прогнозы относительно возможного наказания Варшавы в случае отказа снять ограничения.

Он не стал комментировать, планирует ли Брюссель инициировать официальное судебное разбирательство по делу о нарушении против Польши, и воздержался от указания каких-либо конкретных сроков.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что, несмотря на недовольство экспортом агропродукции из Украины, польские фермеры продолжают оказывать давление на украинских производителей масла и сыра. Их экспансия на украинский рынок продолжается уже не первый месяц, из-за чего отечественная продукция просто вытесняется с полок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!