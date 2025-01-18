Трамп заявил о запуске собственной криптовалюты: через несколько часов ее цена взлетела почти на 400%

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о запуске собственной криптовалюты – мемкоина $TRUMP. Всего за несколько часов стоимость монеты выросла более чем на 400%. Монета создана на основе сети Solana, токен $TRUMP имеет миллиард монет, уже выпущено 200 млн монет.

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"Пора отпраздновать все, за что мы выступаем: Победу! Присоединяйтесь к моему очень особому сообществу Трампа", - написал избранный президент США 18 января. За первый час торгов капитализация криптовалюты Трампа достигла трех миллиардов долларов, а за три часа выросла до восьми миллиардов.

Цена $TRUMP после запуска достигла 7,1 доллара по сравнению с начальными 0,18 доллара. Согласно данным CoinMarketCap, на 17:48 (IST) монета торговалась на уровне 32 доллара (цена выросла на 400%). 80% токенов принадлежат CIC Digital LLC, дочерней компании Trump Organization, и Fight Fight Fight LLC, новой компании в Делавере.

Трамп представил монету на платформах социальных сетей Truth Social и X (ранее Twitter), назвав ее своим "официальным мемом Трампа" и призвав подписчиков приобрести токены через веб-сайт gettrumpmemes.com до того, как закроется 48-часовое окно.

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