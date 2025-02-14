Трамп затеял опасную игру: экономист раскрыл неожиданные последствия тарифной войны США

Цель развязываемой новой американской администрацией тарифной войны – добиться уступок для США на глобальной торговой арене. Поэтому Белый дом запугивает своих партнеров разного рода санкциями, которые могут спровоцировать экономические проблемы в ряде стран.

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Об этом OBOZ.UA рассказал экономист, профессор, эксперт по маркетингу Игорь Липсиц. Он предупредил, что такими действиями президент США Дональд Трамп рискует загнать свою страну в новую Великую депрессию.

"Это, конечно, игра, но это игра довольно опасная. Она ведется на поле пошлин, внешней торговли. И страны могут сильно обидеться. Если много стран применит меры против США, то очень сильно проиграет и сама экономика США", – сказал экономист.

Он подчеркнул, что американская экономика не останется незатронутой в результате действий Трампа. При этом он может умышленно блефовать, с тем чтобы страны-партнеры самостоятельно шли навстречу требованиям Белого дома.

"Эти игрища Трампа – они на самом деле во вред самой экономике США. Но у него весь расчет на то, что он замахивается, не ударяет, но загоняет партнера по переговорам в некоторое состояние растерянности, в непривычное положение. Ведь партнер привык играть по определенным цивилизованным правилам", – добавил Липсиц.

Попытка расшатать мировую экономику и вмешаться в глобальные торговые процессы может обернуться для Америки неожиданными последствиями на уровне новой Великой депрессии.

"Теперь эти правила выкинуты, и вместо шашек идет игра в регби. Эта игра может загнать мир в торговые войны, а они могут перерасти ни много ни мало в Великую депрессию, а это очень страшная тема. И если игрища Трампа будут продолжаться довольно долго, он расшатает мировую экономику", – резюмировал Игорь Липсиц.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Дональд Трамп приказал разработать взаимные тарифы по ряду торговых партнеров. Это может стать реальным началом его масштабной кампании против глобальной торговой системы, неоднократно подвергнутой критике за несправедливость в отношении США.

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