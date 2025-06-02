Трамп получил ответ от Китая: КНР обвинила США в "серьезном нарушении" торгового перемирия

Власти Китая заявили, что США "серьезно нарушили" торговое перемирие между странами. Речь идет о решениях Штатов касательно чипов, программного обеспечения и разрешений на пребывание в США для студентов из Китая.

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Такое заявление прозвучало от Министерства коммерции КНР, сообщает BBC. Ведомство отметило, что Вашингтон "серьезно подорвал" соглашение, достигнутое во время переговоров в Женеве в мае-2025, когда обе страны снизили пошлины на товары, импортируемые друг у друга. В Пекине обещают "принять меры".

Китай считает нарушениями соглашения со стороны США сразу несколько событий. В частности, это:

прекращение продаж программного обеспечения для разработки компьютерных чипов китайским компаниям;

для разработки компьютерных чипов китайским компаниям; предупреждение о недопустимости использования чипов , произведенных Huawei;

, произведенных Huawei; отмена виз для китайских студентов.

Как отмечает NBC News, претензии касательно чипов также на днях озвучивал спикер посольства Китая в США Лю Пэнъю. "В последнее время Китай неоднократно выражал обеспокоенность перед США относительно злоупотреблений мерами экспортного контроля в секторе полупроводников. Китай вновь призывает США немедленно исправить свои ошибочные действия, и прекратить дискриминационные ограничения в отношении Китая", – процитировал американский вещатель слова китайского дипломата.

Заявление же китайского Минкоммерции стало еще одним ответом на слова президента США Дональда Трампа о том, что Китай "полностью нарушил свое соглашение" со Штатами. Тогда президент США не вдавался в подробности. Но чуть позже американский торговый представитель Джеймисон Грир уточнил, что Китай "не устраняет нетарифные барьеры так, как это было согласовано".

Торговое перемирие между Китаем и США предусматривает, что Штаты должны на 90 дней снизить пошлины на товары из Китая со 145% до 30%. Китай же обязался урезать импортные тарифы с 125% до 10%.

"Хотя новые обвинения могут свидетельствовать о том, что переговоры между Вашингтоном и Пекином идут не очень хорошо, два высокопоставленных чиновника Белого дома предположили, что Трамп и Си (глава КНР Си Цзиньпин. – Ред.) могут провести переговоры в ближайшее время", – добавляет BBC.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп также прокомментировал судебные решения относительно введенных им пошлин на импорт. Президент США заявил, что вынесение судьями решений против пошлин будет означать "экономический крах" страны.

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