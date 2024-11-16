Трамп планирует "обанкротить" Иран: озвучен план новой команды

Новая администрация избранного президента США Дональда Трампа обновит свою политику "максимального давления", чтобы "обанкротить" Иран. Штаты постараются прекратить способность Ирана финансировать региональных посредников и разрабатывать ядерное оружие.

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Об этом сообщает FT. Внешнеполитическая команда Трампа будет пытаться усилить санкции против Тегерана, включая жизненно важный экспорт нефти, как только Трамп придет в Белый дом в январе. "Он полон решимости восстановить стратегию максимального давления, чтобы как можно быстрее обанкротиться Иран", – сказал эксперт по национальной безопасности, знакомый с переходом Трампа.

Этот план ознаменует изменения во внешней политике США в период беспорядков на Ближнем Востоке после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, спровоцировавшего волну региональных боевых действий и вытянувшую теневую войну Израиля с Ираном в открытую.

В ходе предвыборной кампании Трамп заявил, что хочет заключить соглашение с Ираном. "Нужно договориться, потому что последствия невозможны. Мы должны заключить соглашение", – сказал он в сентябре. Люди, осведомленные мнением Трампа, сказали, что тактика максимального давления будет использована, чтобы попытаться заставить Иран начать переговоры с США – хотя эксперты считают, что это далеко не все.

Избранный президент развернул кампанию максимального давления во время своего первого срока после выхода из ядерного соглашения 2015 года. В ответ Тегеран активизировал ядерную деятельность и обогащает уран близко к оружейному уровню.

Экспорт сырой нефти из Ирана вырос более чем в три раза за последние четыре года, с минимума в 400 000 баррелей в день в 2020 году до более 1,5 миллиона баррелей в день в 2024 году, причем почти все поставки идут в Китай, по данным US Energy.

Иран поддерживает группы боевиков по всему региону, которые вели огонь по Израилю в течение последнего года. Израиль и Иран также обменялись прямыми ракетными ударами друг против друга.

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