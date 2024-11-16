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Трамп планирует "обанкротить" Иран: озвучен план новой команды

Александр Литвин
Mакроэкономика
2 минуты
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Трамп в своем стиле отреагировал на атаку Ирана на Израиль.

Новая администрация избранного президента США Дональда Трампа обновит свою политику "максимального давления", чтобы "обанкротить" Иран. Штаты постараются прекратить способность Ирана финансировать региональных посредников и разрабатывать ядерное оружие.

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Об этом сообщает FT. Внешнеполитическая команда Трампа будет пытаться усилить санкции против Тегерана, включая жизненно важный экспорт нефти, как только Трамп придет в Белый дом в январе. "Он полон решимости восстановить стратегию максимального давления, чтобы как можно быстрее обанкротиться Иран", – сказал эксперт по национальной безопасности, знакомый с переходом Трампа.

Этот план ознаменует изменения во внешней политике США в период беспорядков на Ближнем Востоке после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, спровоцировавшего волну региональных боевых действий и вытянувшую теневую войну Израиля с Ираном в открытую.

В ходе предвыборной кампании Трамп заявил, что хочет заключить соглашение с Ираном. "Нужно договориться, потому что последствия невозможны. Мы должны заключить соглашение", – сказал он в сентябре. Люди, осведомленные мнением Трампа, сказали, что тактика максимального давления будет использована, чтобы попытаться заставить Иран начать переговоры с США – хотя эксперты считают, что это далеко не все.

Избранный президент развернул кампанию максимального давления во время своего первого срока после выхода из ядерного соглашения 2015 года. В ответ Тегеран активизировал ядерную деятельность и обогащает уран близко к оружейному уровню.

Экспорт сырой нефти из Ирана вырос более чем в три раза за последние четыре года, с минимума в 400 000 баррелей в день в 2020 году до более 1,5 миллиона баррелей в день в 2024 году, причем почти все поставки идут в Китай, по данным US Energy.

Иран поддерживает группы боевиков по всему региону, которые вели огонь по Израилю в течение последнего года. Израиль и Иран также обменялись прямыми ракетными ударами друг против друга.

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