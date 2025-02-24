Крупнейший пакет санкций: Австралия ввела новые ограничения против России

Австралия ввела крупнейший пакет санкций против России с начала войны той против Украины. В список ограничений попали 70 физических лиц и 79 связанных с Россией организаций. Также новіе санкции ввела Новая Зеландия – 27 физических и 25 юридических лиц.

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Как заявили в правительстве Австралии, новые санкции направлены против назначенных Россией властей в оккупированных регионах Украины – в т.ч. "так называемых министров, судей и прокуроров". Также ограничения введены в отношении:

физических и юридических лиц, участвующих в углублении военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей;

предприятий оборонного, транспортного и финансового секторов России.

В свою очередь, в министерстве иностранных дел и торговли Новой Зеландии сообщили, что в ее список ограничений попали мать председателя Чечни Аймани Кадырова, возглавляющая фонд имени Ахмата Кадырова, несколько летчиков российской стратегической авиации. А кроме того:

газодобывающая компания "Новатек";

военное предприятие "Вектор";

несколько военных чиновников КНДР, связанных с размещением войск этой страны на территории России для участия во вторжении в Украину, и пр.

В то же время, Великобритания планирует ввести новые санкции против российских элит, запрещая въезд поддерживающим российские власти чиновникам, бизнесменам и медиаменеджерам. Ожидается, что такие ограничения усилят политическое давление на Кремль и исключат возможность использования британских ресурсов российскими влиятельными лицами. Как сообщает британское Министерство внутренних дел, в санкционные списки будут внесены:

всех региональных и федеральных министров России;

директоров и топ-менеджеров крупнейших российских компаний;

высокопоставленных должностных лиц федеральных и государственных ведомств и агентств;

руководство энергетического и финансового сектора;

представителей русских государственных СМИ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что если Украина и Россия достигнут мирного соглашения, странам Запада придется снять санкции с РФ. Однако финальные параметры урегулирования должны удовлетворить все стороны, а Европейский Союз также должен быть вовлечен в этот процесс.

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