В стране-соседке Украины вводят чрезвычайное положение в энергетике: может остаться без поставок газа

В Молдове вводят режим чрезвычайного положения в энергетике. Причина – риск прекращения поставок российского газа в непризнанное Приднестровье.

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Об этом сообщает молдавская служба Радио Свобода. Отмечается: режим начнет действовать с 16 декабря и продлиться 60 суток.

"Парламент одобрил запрос правительства и ввел чрезвычайное положение в энергетике сроком на 60 дней, начиная с понедельника, 16 декабря. ... С парламентской трибуны премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что эта мера необходима, поскольку российская компания "Газпром" может прекратить поставки газа на левый берег Днестра, что может привести к гуманитарному кризису в регионе", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, режим чрезвычайного положения в энергетике вводится для обеспечения стабильности энергетического сектора страны. Ведь находящаяся на территории непризнанного Приднестровья Кучурганская электростанция поставляет энергию по дешевым тарифам и обеспечивает около 70% потребностей Молдовы.

"Мы должны сделать так, чтобы эта зима стала последней, когда Кремль будет влиять на нашу безопасность. Мы избежали газового шантажа на правом берегу Днестра и сможем избежать энергетического шантажа, как только завершится строительство высоковольтной линии Кишинев-Вулкенешть", – сказал Речан.

При этом подчеркивается: по словам молдавского правительства, правобережье страны снабжено запасами газа и является энергонезависимым. В то время как левый берег Днестра остается полностью зависимым от поставок российского газа.

В связи с этим, по данным местного правительства, возможный гуманитарный кризис на левом берегу Днестра коснется около 300 тыс. молдавских граждан. Которые рискуют остаться без газа, электроэнергии, а также "достаточного количества денег на покупку основных продуктов среди зимы".

Ранее же Украина объявила о нежелании продлевать контракт на транзит российского газа в европейские страны с 1 января 2025 года. По оценке Европейской комиссии, прекращение транзита российского газа через Украину будет иметь "незначительное" влияние на европейские цены.

В то же время, по данным росСМИ, в конце ноября "Газпром" выразил готовность продлить поставки газа Приднестровью после завершения транзитного контракта с Украиной 1 января 2025 года. Также не исключается возможность поставок газа через Турцию.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, австрийская энергетическая компания OMV расторгла контракт на поставку природного газа с российским газовым монополистом "Газпром экспорт". Решение вступило в силу с 11 декабря.

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