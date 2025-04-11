Такого курса в Украине еще не было: официальный евро существенно вырос и обновил исторический рекорд

НБУ обновил официальный курс евро на 14 апреля до 46,92 грн. Что на сразу на 1,07 грн превышает текущий, который будет действовать и на выходных. А также является рекордным в истории Украины.

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Об этом рассказали в самом НБУ. По его данным, предыдущий рекордный курс был зафиксирован 20 сентября 2024 года – он составил 46,24 грн, что на 68 коп. ниже текущего.

Причин же такого роста курса, объяснили в Центре экономической стратегии (ЦЭС), несколько. В частности:

Стремительный обвал доллара в большинстве ведущих мировых валют.

"11 апреля евро обновил трехлетний максимум к доллару и торговался по курсу 1,13", – напомнили аналитики.

Расчет курса евро (и других валют) Национальным банком Украины на основе фиксингов BFIX.

Это валютные фиксинги, рассчитываемые агентством Bloomberg, которые широко используются в финансовой индустрии для оценки инвестиционных портфелей, выполнения валютных операций и хеджирования валютных рисков.

Стоит ли вкладывать деньги в доллары

В свою очередь, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов рассказал OBOZ.UA, что в ближайшие 3 месяца в Украине не ожидается резких движений курса гривни – Нацбанк будет контролировать ситуацию. Соответственно, инвестиции в иностранную валюту – в частности, евро – могут помочь только сохранить сбережения на текущем уровне. Как объяснил банкир:

Чтобы сохранить имеющиеся средства, доходность от их вложения должна по меньшей мере перекрыть инфляцию.

Учитывая принятые монетарные меры НБУ по преодолению инфляции и укреплению гривни, во втором квартале максимально инфляция составит от 3 до 4,5%.

В то же время, отмечается, учитывая мировые тенденции незначительного укрепления евро, соотношение курса доллара к евро останется относительно устоявшимся: 1 доллар будет равняться 0,9-0,95 евро. То есть разница между стоимостью валют не превысит 10%. И предпосылок для того, чтобы курс евро ушел "в отрыв", почти нет.

"Таким образом, покупка евро может только стать "индексацией" состояния. Однако вряд ли текущие курсы удовлетворят граждан, надеющихся в результате приобретения евро значительно увеличить собственный доход", – рассказал Мамедов.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине готовят переход на евро в качестве курсообразующей валюты. Соответственно, доллар перестанет быть таковой. В настоящее время Нацбанк обсуждает такой переход с рынком – однако предпосылок для того, что он произойдет в ближайшее время нет. Также нет оснований ожидать отказа Украины от гривни и перехода страны на евро.

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