Таких сумм еще не было: золотовалютные резервы в Украине выросли до рекорда

Международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины за март-2024 выросли сразу на 18%, до 43,76 млрд долл. Это первый рост ЗВР за последние два месяца, причем сразу до исторического рекорда – предыдущий максимум был в августе-2023 и составлял 41,7 млрд долл.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ). Увеличить резервы помогли значительные объемы поступлений от международных партнеров – более 9 млрд грн. Эта сумма что превысила чистую продажу валюты Нацбанком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

Нынешний объем резервов покрывает финансирование 5,8 месяца будущего экспорта. "Нормой", по международным стандартам, считаются 2-3 месяца.

ЗВР Украины в марте-2024: что повлияло

1. Валютные поступления и траты

На счета правительства в НБУ за месяц составили 9,3 млрд долл. Средства предоставили:

ЕС: 4,9 млрд долл. – первый транш в рамках переходного финансирования по инструменту Ukraine Facility;

Всемирный банк: 1,63 млрд долл. – под гарантии Японии и Великобритании;

Канада: 1,47 млрд долл.;

МВФ: 880,7 млн долл.;

США: 286,2 млн долл. – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

США: 118,2 млн долл.– грантовые средства от Японии, поступившие через Всемирный банк;

США: 32,4 млн долл. – грантовые средства от Сербии.

При этом на обслуживание долгов Украина потратила 363.5 млн долл. Кроме того еще 728,5 млн долл. было выплачено Международному валютному фонду (МВФ).

2. Операции НБУ на межбанке

Нацбанк продал 1,81 млрд, а выкупил лишь 25,9 млн долл. Чистая продажа валюты составила 1,79 млрд долл., что на 200 млн больше, чем в предыдущем месяце.

3. Курс валют.Оценка стоимости финансовых инструментов увеличилась на 266,3 млн долл.

Золотовалютные резервы страны используются для международных расчетов и платежей (в том числе по госдолгу) и покрытия дефицита платежного баланса. Кроме того, они нужны для стабилизации курса гривни – чтобы в случае необходимости Нацбанк мог продать инвалюту на межбанковском рынке и таким образом компенсировать ее дефицит.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине с февраля 2022-го по февраль 2024-го государственный долг в валютном эквиваленте увеличился на 50,4 млрд долл. Уровень госдолга превысил 85% ВВП, что увеличивает риски дефолта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!