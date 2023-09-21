Страна-бензоколонка без бензина: Россия из-за дефицита и высоких цен запретила экспорт горючего

Правительство России 21 сентября ввело "временные ограничения" на экспорт бензина и дизтоплива из страны. Выяснилось, что эти ограничения являются полным запретом на экспорт горючего во все страны мира, за исключением оккупированных Россией территорий и ее ближайших партнеров. Сроки действия ограничений не указаны.

Об этом говорится в постановлении кабмина страны-агрессора. Власти при этом заверили россиян, что ограничения вводятся в временно и с целью стабилизации "внутренних цен, выросших во время уборочной кампании".

Запрет на экспорт не распространяется только на топливо, предназначенное для стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан), оккупированных Абхазии и Южной Осетии, а также архипелага Шпицберген. Последний официально является территорией Норвегии, однако там действует особый статус, согласно которому РФ занимается добычей полезных ископаемых.

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Также Россия продолжит поставлять топливо "для обеспечения деятельности воинских формирований". Какие именно формирования имеются ввиду, не сообщается, но очевидно, что речь идет в частности о поставках на фронт в Украине.

Решение российского правительства стало вынужденным шагом. Дело в том, что оптовые и розничные цены на бензин в РФ бьют рекорды, а в некоторых регионах даже возник дефицит горючего. К слову, после запрета экспорта, оптовые цены начали снижаться, но в рознице стоимость осталась рекордной.

В России, которая является один из крупнейших производителей нефтепродуктов в мире (за что и получила прозвище "страна-бензоколонка"), проблемы с горючим официально объясняют "высоким спросом из-за уборочной сельхозкампании" и "туристический сезон". Однако на самом деле одной из ключевых причин подорожания стала война против Украины, а также обвал рубля и рост мировых цен.

Кроме того, в августе РФ откровенно не хватало транспортных мощностей. Особенно сильно была перегружена железная дорога на юг (учитывая направление, это может быть напрямую связано с войной в Украине и тем, что мощности заняли военные).

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые нефтеперерабатывающие заводы тоже не успевают производить достаточное количество дизельного топлива. Это провоцирует новый виток инфляции, лишая страны топлива для промышленности и транспорта. Стоимость дизеля растет по всему миру.

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