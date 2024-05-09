Старый курс больше не актуальный: что в обменниках сделали с долларом

В украинских обменниках подорожал доллар – особенно в продаже. В полдень 9 мая они выставили его курс на среднем уровне 39,34/39,93, что на 2 коп. выше в покупке, чем днем ранее, и сразу на 13 коп. в продаже.

Подорожал наличный доллар и в банках. Там его курс определили в средние 39,3/39,8 грн (покупка/продажа). Что на 5 коп. дороже как в покупке, так и в продаже, чем днем ранее.

В целом же крупные учреждения продают валюту по 39,75-39,85 грн. Так:

ПриватБанк – 39,85 грн;

Укрэксимбанк – 39,8 грн;

ПУМБ – 39,8 грн;

Укрсиббанк – 39,8 грн;

Сенс Банк – 39,8 грн;

Универсал Банк – 39,75 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,77 грн.

Покупают же они доллар по 38,65-38,65 грн. В частности:

Приватбанк – 39,25 грн;

Укрэксимбанк – 39,2 грн;

ПУМБ – 39,3 грн;

Укрсиббанк – 39,2 грн;

Смысл Банк – 39,4 грн;

Универсал Банк – 38,65 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,2 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Стоит ли скупать доллары

В свою очередь, глава Нацбанка Андрей Пышный рассказал, что после перехода от фиксированного курса к управляемой гибкости валютный рынок функционирует, все больше ориентируясь на спрос и предложение. Текущие же курсовые колебания являются сезонными и не создают какого-либо опасного давления.

В целом же ситуация на рынке достаточно контролируемая – хотя риски для валютного и рынка остаются, ведь страна находится в состоянии полномасштабной агрессии. Соответственно, скупать доллары сейчас в надежде обогатиться ими через некоторое время смысла нет.

"Ситуация достаточно контролируемая, но риски остаются. Нам на голову падают такие же бомбы, как и остальным украинцам. ...Нам не нужно говорить о рисках, мы их понимаем и осознаем. Но наша задача как Национального банка – обеспечить при любых условиях выполнение нашего мандата. Это курсовая и ценовая устойчивость. Пока, мне кажется, нам это удается", – сказал Пышный.

Доллара по 50 грн не будет

В свою очередь, финансовый эксперт Сергей Фурса рассказал OBOZ.UA, что в обозримом будущем курс доллара не будет расти до 50 грн/долл. и выше. Однако Национальный банк постарается медленно привести гривню в диапазон 40-41 грн/доллар – поскольку именно этот уровень на данный момент обусловлен экономическими факторами.

При этом он подчеркнул: нынешние курсовые колебания на самом деле незначительны. Они не превышают 1%.

"В ближайшее время курс 50 (грн/доллар. – Ред.) не просматривается вовсе. Прогнозировать на долгую перспективу в Украине? Давайте не будем выставлять себя на посмешище. Во время войны особенно. Может произойти что угодно, поэтому говорить о любых цифрах (курса. – Ред.) до 2027 года – это смешно", – рассказал специалист.

В то же время он отметил, что курс доллар-гривня не стоит на месте уже несколько месяцев. Стоимость украинской валюты колеблется постоянно, и Национальный банк пытается приучить население, что курс не является фиксированным, и его колебания – это нормальная ситуация.

"Все происходящее сейчас с курсом, все происходящее на межбанковском рынке – это все абсолютно под контролем Национального банка. Надо понимать, что к концу войны курс – контролируемый, просто он не в одной точке, а колеблется. И сейчас Национальный банк выполняет две задачи: во-первых, пытается приучить людей не паниковать при каждом движении на 10-20 копеек, что де-факто меньше 1%; во-вторых, постепенно приводит курс в более приемлемый диапазон 40-41 грн/доллар – объяснил Фурса.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцы могут купить столько наличной иностранной валюты, сколько им потребуется, в т. ч. долларов. Причем как в банках, так и в обменниках, ведь ограничения больше не действуют.

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