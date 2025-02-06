США заявили об историческом решении, но есть нюанс: что на самом деле происходит с Панамским каналом

Соединенные Штаты объявили, что Панама согласилась отменить собрание за проход их правительственных судов через Панамский канал, что должно принести значительную экономию для бюджета США. Однако администрация канала опровергла эту информацию, заявив, что никаких изменений в тарифах не произошло.

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Об отмене собрания сообщил Государственный департамент США. "Правительственные суда США теперь могут проходить по Панамскому каналу без сборов, экономя правительству США миллионы долларов в год", – отмечается в сообщении.

Американское ведомство не уточнило, касается ли это решение только военных кораблей, а также распространяется на другие правительственные суда. Перед заявлением Госдепа прошли важные переговоры между представителями США и Панамы. Министр обороны США Пит Хегсет встретился с министром общественной безопасности Панамы Фрэнком Алексисом Абрего, а затем – с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино. Главной темой встреч стала безопасность Панамского канала.

По данным Пентагона, стороны договорились о расширении сотрудничества между вооруженными силами США и силовыми структурами Панамы. Особый акцент был сделан на " сохранении канала свободным от иностранного вмешательства ", что может быть намеком на беспокойство Вашингтона по поводу влияния Китая на этот стратегический объект.

Также президент Панамы поздравил предстоящий визит главы Пентагона в страну, что свидетельствует об активизации контактов между двумя государствами. Несмотря на заявление Госдепа, Панама официально опровергла информацию об отмене собрания для американских судов. Администрация Панамского канала опубликовала заявление, в котором отметила, что никакие изменения в правилах транзита не были приняты.

В то же время, панамская сторона подтвердила готовность к диалогу с официальными лицами США относительно возможных изменений в правилах прохода военных кораблей. Панамский канал является стратегически важным торговым путем, соединяющим Тихий и Атлантический океаны. Контроль за этим объектом исторически был предметом интереса великих держав.

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Китай якобы оказывает значительное влияние на Панамский канал, и это противоречит интересам США. Он выступал за возвращение Америки к большему контролю над каналом, отмечая, что нынешняя ситуация является нарушением соглашения о его нейтралитете.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино, в свою очередь, подчеркнул, что именно его страна управляет каналом и не намерена передавать контроль любому иностранному государству. Он подчеркнул, что Панамский канал остается панамским и важен для всей мировой торговли, включая США.

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