США выделят Украине более $700 млн для преодоления последствий российской агрессии: Блинкен озвучил детали

Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину, третий год живущую в условиях полномасштабного вторжения, и предоставляют Киеву более 700 миллионов долларов, чтобы помочь преодолеть последствия агрессии Москвы. Из них 325 миллионов США выделяют на ремонт электросетей, 290 миллионов гуманитарной помощи населению, страдающему от вооруженной агрессии РФ, а также более 100 миллионов на разминирование.

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Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду во время пресс-конференции в Киеве. Глава американской дипломатии подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин снова собирается использовать холод, как оружие против украинцев, лишив их электричества и отопления.

"Мы снова видим, как Путин смахивает пыль со своего зимнего плана действий, нацеленного против украинских энергетических и электрических систем, чтобы использовать холод как оружие против украинского народа", – сказал Блинкен.

Поэтому Соединенные Штаты предоставляют Киеву финансирование в размере 325 млн. долларов "для восстановления энергетической и электрической сети Украины".

Он также подчеркнул, что США намерены привлечь дополнительную поддержку от стран G7+ во время заседания Координационной группы по энергетике в течение следующих недель.

"Сегодня я также объявляю о выделении новой гуманитарной поддержки в размере 290 миллионов долларов, чтобы помочь предоставить жизненно важные поставки, такие как чистая вода, еда, укрытие, лекарства миллионам людей в Украине и во всем регионе, которые были перемещены из-за войны Путина", – заявил госсекретарь США.

Кроме того, США выделяют 102 млн. долларов на усилия по гуманитарному разминированию, "чтобы помочь в изъятии противопехотных мин и боеприпасов, которые Россия оставила по всей Украине", отметил Блинкен.

Он также напомнил, что Соединенные Штаты и другие страны G7 согласились обеспечить 50 млрд долларов из замороженных активов России на реконструкцию и оборонные усилия Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Британия объявила о крупном пакете финансовой помощи Украине на сумму более 600 млн фунтов стерлингов (более 781 млн долл.). Речь идет не только о средствах поставки военной техники, но и о бюджетной поддержке, в частности для ремонтов энергообъектов и финансирования зарплат и пенсий. Также деньги пойдут на поддержку реформ, восстановление и реконструкцию разрушенного Россией.

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