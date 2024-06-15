США выделили Украине $1,5 млрд на укрепление энергетики: Белый дом озвучил важное заявление

Вице-президент США Камала Харрис объявила о выделении более 1,5 миллиарда долларов на укрепление энергетического сектора Украины. Это включает в себя 500 миллионов долларов нового финансирования для энергетической помощи и перенаправление 324 миллионов долларов из ранее объявленных средств.

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"Это финансирование отремонтирует энергетическую инфраструктуру, поврежденную войной, расширит производство электроэнергии, поощрит инвестиции частного сектора и защитит энергетическую инфраструктуру. Эти усилия помогут Украине ответить на последние атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру путем поддержки ремонта и восстановления, повышения устойчивости Украины к сбоям в поставках энергии", – говорится в заявлении Белого дома.

Помощь также включает в себя поддержку комплексных мер по защите, включая ведение дел и услуги психосоциальной поддержки, а также помощь в сельском хозяйстве и средствах существования, чтобы семьи могли восстановить доход и удовлетворить свои основные потребности.

Вице-президент Харрис также заявляет, что, сотрудничая с Конгрессом, Государственный департамент планирует предоставить дополнительные 300 миллионов долларов в поддержку гражданской безопасности Украины в поддержку спасательного оборудования для украинских пограничников и правоохранительных органов.

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года США выделили более 3,2 миллиарда долларов на финансирование гуманитарной помощи и почти 1,5 миллиарда долларов на помощь в восстановлении энергетического сектора, создание чистой и надежной энергии и усиление прозрачности в секторе.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность расширения финансовых санкций против России, а также включения в черные списки ее отечественного аналога SWIFT – системы передачи финансовых уведомлений (СПФБ) Банку России. Еврокомиссия уже направила соответствующие предложения странам-членам ЕС.

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