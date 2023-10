США ввели санкции против компаний из Китая за сотрудничество в сфере вооружения с Пакистаном

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против трех китайских компаний. Причиной этого стало то, что они поставляли в Пакистан оборудование, которое способствовало развитию его программы баллистических ракет.

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США, опубликованном 20 октября. Были обнародованы названия попавших под санкции фирм из КНР: General Technology Limited, Beijing Luo Luo Technology Development Co Ltd. и Changzhou Utek Composite Company Ltd.

Эти три фирмы принимали или пытались участвовать в деятельности или операциях, способствовавших распространению оружия массового уничтожения или средств его доставки.

Так, General Technology Limited работала над поставкой паяльных материалов, используемых для соединения компонентов в ракетных двигателях баллистических ракет и в производстве камер сгорания. Еще одна китайская компания – Beijing Luo Luo Technology Development Co Ltd. – занималась поставкой оправок и другого оборудования, которое может использоваться в производстве твердотопливных ракетных двигателей.

Третья фирма – Changzhou Utek Composite Company Ltd. – поставлява в Пакистан стекловолокно D-glass, кварцевую ткань и ткань с высоким содержанием кремнезема. Все эти материалы используются в ракетных системах.

"Сегодняшние действия демонстрируют, что Соединенные Штаты будут продолжать действовать против распространения оружия массового уничтожения, средств его доставки и соответствующей закупочной деятельности, которая вызывает беспокойство, где бы они ни происходили", – отметили в Госдепе.

