США ввели новые санкции против ракетной и беспилотной программ Ирана: что это значит
Соединенные Штаты Америки ввели санкции против группы лиц и компаний, связанных с разработкой Ираном баллистических ракет и беспилотников. Это произошло на фоне завершения ракетного эмбарго ООН против Ирана.
Об этом в среду, 18 октября, сообщило издание FT. Речь идет о международной сети, способствовавшей военным программам Ирана.
Как отмечается, Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов Штатов наложило санкции на компании, которые базировались в Иране, Китае, Гонконге и Венесуэле. Всего это 11 человек, восемь организаций и одно судно.
Причина новых экономических организаций – вероятная поддержка Корпуса стражей исламской революции, Министерства обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил в производстве ракет и беспилотников.
Под санкции попали иранские фирмы по производству оборудования и их директора, гонконгский дистрибьютор электронных компонентов, несколько иранских чиновников, в том числе атташе по обороне в Венесуэле Джабер Рейхани, а также судно PARNIA, которое использовалось для экспорта оборонных грузов.
В документе говорится, что минфин США в координации с Государственным департаментом, министерством торговли и министерством юстиции выдали новые руководящие положения для частной промышленности по закупке иранских ракет.
В них уточняется ответственность за такие действия и связанные с ними риски новых санкций США и других ограничений.
Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон сказал, что "безрассудный выбор Ирана продолжать распространение разрушительных БПЛА и другого оружия продолжает многочисленные конфликты в регионах по всему миру".
Как сообщал OBOZ.UA, в Госдепе США ранее сказали, что у Штатов есть средства, чтобы продолжать оказывать давление на Иран после завершения месяца установленных ограничений на закупку и продажу ракет и БПЛА. Это произойдет в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН.
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