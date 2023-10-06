США ввели санкции против более чем 40 азиатских компаний из-за поддержки России: что известно

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 42 китайских компаний, поддерживавших оборонно-промышленный комплекс страны-агрессора РФ. В частности, речь идет о поставках россиянам интегральных схем американского происхождения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство торговли США. Кроме того, экспортный контроль в Штатах ввели в отношении семи компаний из Финляндии, Германии, Индии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Великобритании.

Электроника, которую Россия получала через эти компании, используется оккупантами для систем наведения ракет и беспилотников, которыми войска РФ наносит удары по Украине.

"Сегодняшнее пополнение Перечня организаций дает четкий сигнал: если вы поставляете российскому оборонному сектору технологии американского происхождения, мы узнаем об этом и примем меры", – подчеркнул помощник министра по экспорту Мэтью Аксельрод.

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Отметим, что такие компании добавляют в государственный список экспортного контроля США, если в Вашингтоне считают их угрозой национальной безопасности или внешней политике Штатов. В таком случае поставщики сначала должны получить лицензии, прежде чем отправлять товары организациям из списка, а сделать это обычно бывает трудно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США ввели санкции против пяти компаний и двух физлиц из Ирана, Китая, Гонконга, Турции и ОАЭ. Все они участвовали в закупке компонентов для производства иранских беспилотников. Остатки таких деталей уже находили в Shahed-136, которыми РФ атаковала Украину.

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