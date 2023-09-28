Поставляли детали для "Шахедов", которыми РФ атаковала Украину: США ввели санкции против лиц и компаний из 5 стран

США ввели санкции против пяти компаний и двух физлиц из Ирана, Китая, Гонконга, Турции и ОАЭ. Все они участвовали в закупке компонентов для производства иранских беспилотников. Остатки таких деталей находили в Shahed-136, которыми РФ атаковала Украину.

Об этом говорится в сообщении Минфина США. Юридические и физические лица внесены в список Управление по контролю за иностранными активами OFAC – SDN. На фигурантов этого списка распространяется ряд ограничений, главные из которых:

заморозка всех активов в юрисдикции США, а также активов любых других компаний, которые проводят операции с фигурантами списка;

запрет для граждан США на любые сделки с такими фирмами и физлицами.

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Отмечается, что в закупках компонентов для "Шахедов" участвовала целая сеть компаний. Фирмы способствовали как непосредственно поставкам, так и финансовым операциям для их осуществления.

"Иран поставляет России БПЛА Shahed-136 для поддержки незаконного вторжения России в Украину. Один из серводвигателей, закупленных обозначенной сетью, был обнаружен в остатках российского Shahed-136, который недавно был сбит в Украине", – говорится в сообщении американского ведомства.

Санкции США введены против таких компаний и лиц:

Pishgam Electronic Safeh Company (PESC) (Иран) и ее директора

Отмечается, что фирма закупила тысячи серводвигателей стоимостью в сотни тысяч долларов для Корпуса стражей исламской революции (SSJO ASF IRGC). Житель Ирана Хамид Реза Джангорбани, который является главным исполнительным директором PESC, также внесен в санкционный список.

Hongkong Hongkong Himark (Гонконг) и ее представителя (Китай)

Компания выполнила несколько заказов на серводвигатели на сумму более 1 миллиона долларов для иранской PESC Иране, а официальный представитель Hongkong Himark из КНР Фань Ян активно работал над этими сделками. Он продал несколько тысяч серводвигателей PESC, а также фальсифицировал счета-фактуры, чтобы скрыть конечного иранского клиента. поставок.

Dal Enerji и Anka Port (Турция)

Компании содействовали финансовым операциям PESC с Hongkong Himark, предоставив PESC доступ к американской и международной финансовым системам. Dal Enerji также помогала выплачивать сотни тысяч долларов за незаконные продажи иранской нефтехимической продукции в поддержку подсанкционной Iran Chemical Industries Investment Company (ICIIC).

Farhad Ghaedi (ОАЭ)

Способствовала отправке тысяч запчастей через Дубай для дальнейшей их доставки PESC в Иране.

Как сообщал OBOZREVATEL, дроны-камикадзе Shahed-131 иранской разработки собираются с применением более полусотни элементов из западных стран. В последних БПЛА, запущенных оккупантами, обнаружено 52 электрических компонента западных компаний.

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